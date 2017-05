Effetto Parma: “Noi risultati concreti contro il degrado, gli altri solo slogan e promesse già attuate”

La migliore risposta al degrado sono idee di qualità, come quelle capaci di portare a Parma i 18 milioni di euro in arrivo grazie al finanziamento ottenuto dal Bando delle periferie. Non promesse irrealizzabili o vuoti slogan elettorali di interventi già in campo, ma risultati concreti che permetteranno ai quartieri della città di beneficiare di nuove funzioni e servizi per la comunità grazie ai progetti di riqualificazione finanziati. Si tratta del Workout Pasubio, dell’ex Cral Bormioli Rocco, dell’Ospedale Vecchio, di Piazzale Pablo, di Villa Ghidini e del Podere Cinghio.

La buona notizia giunta nei giorni scorsi dall’ANCI del finanziamento di tutti i sei progetti presentati dal Comune di Parma, ci rende orgogliosi perché è un riconoscimento che premia la qualità delle proposte progettuali presentate dall’attuale amministrazione Pizzarotti e dalla squadra dell’assessore all’urbanistica Michele Alinovi. È la dimostrazione di una capacità amministrativa capace di far arrivare da Roma risorse importanti per tutto il territorio.

Si commenta da sé l’infelice dichiarazione di chi, incapace di apprezzare un risultato importante per la città a prescindere dai colori politici, mette in dubbio addirittura una comunicazione ufficiale del presidente ANCI Decaro che ha confermato tramite una nota ufficiale il finanziamento di tutti i progetti entrati in graduatoria. Siamo inoltre stati invitati il 30 maggio prossimo a Roma nella riunione nella quale verranno resi noti i dettagli delle modalità di finanziamento.

Nel dettaglio, il finanziamento riguarderà sei aree urbane che cambieranno volto, rigenerate grazie a interventi di riqualificazione edilizia e per la sicurezza.

Ogni progetto è stato studiato sulle base delle tipicità e delle esigenze delle singole aree, ma attorno al comune denominatore della riqualificazione urbana, punto focale della visione di Effetto Parma. Crediamo, infatti, che il futuro si debba costruire a partire dalla rigenerazione del nostro patrimonio urbanistico esistente, in una logica di non consumo di nuovo suolo e di valorizzazione di ciò che già c’è. E l’importante finanziamento ottenuto ci dà ragione.

Nel quartiere San Leonardo questo si tradurrà nel progetto del Workout Pasubio, finanziato con 2.327.567,00 euro e che darà vita al Distretto delle imprese creative e rigenerazione urbana. Uno spazio che avrà anche un ruolo fondamentale di presidio del territorio, come già testimoniato dall’esperienza del Wopa Temporary Parma.

Sempre nel San Leonardo, col progetto dell’ex Cral Bormioli Rocco si procederà alla riqualificazione del centro sportivo con un intervento che ha ottenuto un finanziamento di 4.027.913,60 euro e che vedrà rinascere l’area mantenendo il carattere ludico sportivo ma con una maggiore fruibilità degli spazi e dotazione di servizi.

Nel quartiere Oltretorrente, uno dei luoghi simbolo come l’Ospedale Vecchio, una volta ultimato il recupero del complesso monumentale, diventerà il Distretto della memoria sociale, civile e popolare. Il progetto, finanziato con 6.540.260,00 euro, vedrà insediarsi diverse realtà fra cui una galleria multimediale, il Museo dei Burattini, la Biblioteca Civica, un Polo delle associazioni, l’InformaGiovani, l’Archivio di Stato e la Consulta dei popoli.

Grazie poi al progetto di riqualificazione di Piazzale Pablo, finanziato interamente con 1.100.000,00 di euro, gli spazi pubblici e l’area verde saranno rivalorizzati con una nuova fontana, aree giochi, nuove pavimentazioni e il quartiere potrà finalmente godere di una nuova biblioteca per i bambini.

Nella periferia sud della città, nel quartiere Montanara, la struttura di Villa Ghidini sarà ricostruita per diventare parte del Distretto d'eccellenza delle Arti Audiovisive e ospitare spazi di co-working e una mediateca. Un progetto, che rivitalizza gli ambienti destinandoli a nuove funzioni culturali e sociali che mettono al centro la creatività giovanile. Per l’intervento sono stati richiesti e ottenuti 2.000.000,00 euro.

Infine, sempre nella zona del Cinghio, gli edifici ex rurali del Podere attualmente abbandonati verranno ristrutturati e riutilizzati per essere messi a disposizione di associazioni e dei cittadini, creando così le condizioni per un maggiore presidio sociale e favorendo la sicurezza dell’area.



Effetto Parma

Federico Pizzarotti sindaco