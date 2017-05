Parte il "Parma a 5 Stelle tour"

"Partecipazione e ascolto dei cittadini: questi sono due dei valori di base del M5S e del programma della lista per Daniele Ghirarduzzi sindaco. Metterli in pratica subito e concretamente è doveroso, anche per mettere in agenda gli interventi da effettuare urgentemente nel corso del prossimo mandato. Proprio per questo, a partire da domani, 24 maggio, il M5S di Parma inizia un tour nei quartieri per andare incontro alla gente e ascoltarne le esigenze". Lo dice un comunicato del Movimento 5 Stelle, che prosegue:



Il “Parma a 5 Stelle Tour” si svolgerà utilizzando un camper, messo a disposizione gratuitamente da un privato cittadino, e percorrerà le strada di diversi quartieri, facendo tappa nelle piazze o aree più frequentate, conosciute o problematiche. Ecco il programma e gli orari del tour:



- Mercoledì 24 maggio a partire dalle ore 17,00 e fino alle ore 20,00 circa – Quartiere San Leonardo. Tappe: in prossimità del Conad di Via Venezia, Via Verona, Piazzale Salsi (area a rischio di spaccio)



- Giovedì 25 maggio, a partire dalle ore 17,00 e fino alle ore 20,00 circa – Quartiere Oltretorrente. Tappe: Piazzale Picelli, viale dei Mille.



- Venerdì 26 maggio: a partire dalle ore 17,00 e fino alle ore 20,00 circa – Quartiere Pablo. Tappe: Piazzale Pablo, via Savani (altra area a rischio di spaccio), prossimità del Conad di Viale Piacenza



Il tour verrà poi interrotto per circa una settimana e riprenderà a partire dai primi giorni di giugno per visitare e ascoltare altri quartieri. Date e orari delle tappe successive verranno comunicati appena possibile.