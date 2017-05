SìAmo Parma: "San Leonardo e Cortile San Martino, situazione fuori controllo"

Sul tema della sicurezza intervengono il candidato sindaco Filippo Greci e il candidato consigliere Massimo Bax.

Ecco il comunicato stampa:

“Gli episodi di criminalità diffusa accaduti negli ultimi cinque anni e ancor più nei mesi e giorni scorsi che continuano ad interessare Parma in diversi quartieri e in particolare nei popolosi San Leonardo e Cortile San Martino evidenziano che il problema sicurezza è andato ben oltre l'emergenza arrivando ai confini di quella zona che si può definire del " fuori controllo". Più volte - prosegue il candidato consigliere Massimo Bax - anche gli organi di stampa locali hanno cercato di sensibilizzare le Istituzioni, senza inficiare il lavoro delle Forze dell'Ordine che pur in mezzo a molteplici carenze di uomini e mezzi cercano di svolgere al meglio il proprio delicato lavoro. E' indubbio, però, che a fronte delle accennate carenze organizzative e strutturali che discendono da un oggettivo e protratto disinteresse governativo per la sicurezza e che hanno portato in generale il Paese in una situazione disastrosa che va da Nord a Sud, è altresì evidente che ci sono classifiche nazionali che indicano Comuni che cercano di tamponare le falle e che si impegnano a fondo su questo tema ed altri molto meno, come il nostro, (non è un caso che Parma gradatamente sia scesa dai primi posti che occupava anni addietro all'87^ posto di quest'anno per quanto attiene l'indicatore della Sicurezza).

Ci si è disinteressati di questo tema quando già quattro anni fa io evidenziai i problemi e sottoscrissi contenuti e proposte concrete e organizzai con altri residenti il 13 marzo 2015, sollecitando altre componenti in Consiglio Comunale mentre il PD locale decideva di non partecipare, una fiaccolata di 500 persone a San Leonardo che partiva simbolicamente dalla Sede dell'ex quartiere attraversando via San Leonardo, via Trento e terminando nei pressi della stazione ferroviaria.

Se si ricerca sul web "fiaccolata per la sicurezza e la legalità a San Leonardo Parma" si possono ascoltare ancora le testimonianze dei residenti e delle loro legittime richieste".

Con rammarico - prosegue Filippo Greci (candidato sindaco lista SìAmoParma) - notiamo tuttavia che tali istanze sono rimaste inascoltate e questo tentativo forte e democratico di dar voce ai cittadini esasperati che ora sono oltremodo amareggiati, sfiduciati e offesi è caduto nel nulla di fatto e si è andati verso un peggioramento progressivo che sembra di non ritorno. Noi di SìAmoParma diciamo a tutti quei cittadini delusi, e sono molti, che sembrano decisi a non andare a votare a queste elezioni amministrative per i motivi suddetti, e altri ancora, di non abbattersi e di avere fiducia in chi ha sempre operato, specie in questo settore, in maniera disinteressata e per il bene comune ottenendo con l'impegno costante risultati nel controllo del territorio e nella fiducia della gente che poi si riverberava in tutte le altre attività economiche, sociali e culturali della città. Questa tendenza si può e si deve invertire per il bene di tutti - conclude Greci".