Sicurezza, Alfieri: "Vicofertile è una frazione abbandonata"

«Vicofertile lancia richieste d’aiuto alle istituzioni da molto tempo. Le sollecitazioni giacciono inascoltate e quindi i cittadini, dopo l’ennesima ondata di furti, hanno deciso di organizzarsi da soli per provare a difendersi dai ladri».

Esordisce così Luigi Alfieri, candidato sindaco di Alfieri per Parma, parlando dei problemi della frazione che dista pochi chilometri dalla città e aggiunge: «Preoccupati della sicurezza della loro frazione, hanno pensato a un vero e proprio progetto: “Vicofertile sicura”. In cosa consiste? Si tratta di un servizio di sorveglianza attiva che sarà affidato a un istituto di vigilanza privata.

Quanto esasperati possono essere gli abitanti della frazione per progettare un servizio di vigilanza privata? E perché si è arrivati a questo? Probabilmente perché c’è stata una totale mancanza delle istituzioni, si è ignorato il problema: è accaduto a Vicofertile come in molti altri quartieri della città – prosegue Alfieri.

Io credo che in una città civile si possa e si debba stare vicino ai propri concittadini e non lasciarli così soli da doversi organizzare autonomamente per difendere le proprie case.

A fine mese ci sarà un incontro, promosso da un volantino in cui leggiamo: “se abiti a Vicofertile, se i tuoi bambini frequentano la piazza del paese, se rincasi la sera o di notte, se vuoi rendere il tuo paese, le vie la piazza più sicura vieni all’incontro e dai la tua adesione più siamo e più abbiamo la possibilità di raggiungere l’obiettivo di sicurezza”.

Se sarò sindaco i cittadini non dovranno più pagarsi la vigilanza privata per difendere le loro case. La sicurezza è un diritto e un sindaco oggi ha molti strumenti da mettere in campo per fare in modo che la città non sia in mano a ladri, spacciatori e truffatori.

La legge Minniti è uno di questi strumenti, ma ce ne sono altri - conclude Luigi Alfieri - basta volerli utilizzare».