Legalità, Alfieri lancia la sfida del certificato 335

Oggi, durante l’incontro fra candidati sindaco ospitato dall’associazione “Famija Pramzana”, Luigi Alfieri, della lista civica Alfieri per Parma, ha chiesto a tutti i candidati di mostrare e pubblicare, entro le elezioni, il proprio certificato 335, il documento che rivela se ci sono carichi pendenti e iscrizioni nel registro degli indagati. Da parte sua ha mostrato il proprio 335 al pubblico sostenendo che non si può ricoprire un ruolo istituzionale così alto se non è in grado di garantire l’assoluta estraneità a procedimenti penali.

«Si parla tanto e giustamente di legalità, io credo che il primo cittadino debba essere un esempio e la sua posizione debba essere cristallina. La trasparenza è importante, per questo penso che i cittadini debbano conoscere chi hanno di fronte e sapere se ci sono carichi pendenti sui candidati è un loro diritto. Tra l’altro è un documento che si ottiene molto facilmente e velocemente in Tribunale. Sfido tutti gli altri candidati a mostrare il loro, questo è il mio – ha dichiarato Alfieri -. Mi rivolgo in particolare al sindaco uscente Federico Pizzarotti che a suo tempo rifiutò di mostrare il suo 335 a Beppe Grillo e per questo fu espulso dal movimento – ha concluso Luigi Alfieri».