Cattabiani denuncia un attacco hacker al suo sito e parla di atti intimidatori

Franco Cattabiani, consigliere comunale uscente e candidato con Forza Italia alle prossime elezioni amministrative, denuncia un attacco hacker al suo sito.

Dice il comunicato di Cattabiani:

Mi sono dovuto rivolgere alla Polizia Postale perché il sito web francocattabiani.it, in funzione da nemmeno un mese, è stato preso di mira da hacker. Non si tratta certo di attacchi da Russia, Corea o Stati Uniti ma uniti a piccoli danneggiamenti alla sede fanno capire che la mia posizione, da sempre a contatto con le persone, evidentemente infastidisce qualcuno.

Il tentativo di attacco, fortunatamente sventato dal sistema automatico di sicurezza, è avvenuto diversi giorni fa, negli stessi giorni in cui ho inaugurato la sede di via Bixio. Alcuni tecnici che ho interpellato, ma anche gli esperti della Polizia Postale, sono portati a pensare che si tratti di un attacco mirato perché sono stati azzeccati alcuni dati fondamentali del sito, non si tratta certo di parole chiave standard o nomi di persona. Questa particolarità che mi ha spinto a sporgere denuncia.

L’immagine sulla vetrina della sede, che ho già fatto ripristinare, è stata danneggiata e deturpata.

Questi atti che non voglio definire violenti ma che risultano comunque intimidatori mi fanno dire che porterò avanti la campagna elettorale con ancora più determinazione, a sostegno degli ideali non solo di questa campagna per una città più sicura, più pulita e più ecologica con un ritorno alla vicinanza con la terra e con l’agricoltura.