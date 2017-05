Parlamentare M5S derubato non verrà a Parma: agorà su sicurezza e immigrazione con Ghirarduzzi

Si discute di sicurezza e immigrazione questa mattina in Ghiaia. Doveva partecipare anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Vittorio Ferraresi, che però non verrà a Parma: questa mattina infatti è stato derubato dei documenti personali.

"Proprio poco prima della sua partenza per Parma - dice un comunicato del M5S di Parma - il parlamentare del M5S Vittorio Ferraresi ha subito il furto dei propri documenti personali. Ferraresi non potrà quindi essere presente all'Agorà su Sicurezza e Immigrazione previsto stamane in Piazza Ghiaia dalle ore 10. L'evento si terrà ugualmente con la partecipazione del candidato sindaco Daniele Ghirarduzzi, che esporrà le sue proposte su queste tematiche". L'inconveniente, aggiunge il M5S Parma, "peraltro conferma quanto sia scottante il problema della sicurezza". Il Movimento 5 Stelle invita comunque i cittadini a partecipare.