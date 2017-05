Cavandoli: "Tep, gara persa, comune e provincia si sono spartite le vesti"

“La gara per il trasporto pubblico locale di Parma è stata gestita in modo pessimo. Ora TEP sta cercando di rimediare con il ricorso al TAR ma i cancelli erano aperti e i buoi sono già scappati. Inutile pensare di aspettare una soluzione giudiziaria per cui ci vorrà tempo, si devono trovare soluzioni immediate perché il livello dei servizi possa essere da subito migliorato soprattutto togliendo certe distorsioni”. Così inizia il commento della candidata sindaco a Parma per il Centrodestra Laura Cavandoli riguardo alla notizia che TEP ha presentato ufficialmente il ricorso per la gara di affidamento dei servizi di traporto pubblico in provincia di Parma nella quale è stata superata da Busitalia.

“Il Comune pizzarottiano ha cercato di addossare tutte le responsabilità della sconfitta alla Provincia, a guida PD, ma quando si dovevano dividere 3 milioni di utili l’anno Pizzarotti era ben contento – ha proseguito l’aspirante primo cittadino sostenuto dalle liste di Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Insieme per il Futuro – Almeno una parte di quegli utili andavano reinvestiti nella gara così come tutte le risorse regalate per i trasporti dei clandestini. Inoltre e soprattutto si sarebbe dovuto cercare un partner serio e conveniente senza avere la presunzione, caratteristica costante dell’amministrazione pizzarottiana, di vincere da soli. Tra PD e Pizzarotti, insomma, si sono spartiti gli utili di una società alla soglia dei 70 anni. TEP potrebbe comunque essere mantenuta come società anche al di fuori del servizio di trasporto tradizionale, ma con un nuovo progetto di mobilità realistico e non faraonico, come certe disavventure passate, su cui trovare risorse provenienti da Europa, Governo, Regione ed eventualmente anche da privati”.