Nuovo polo pediatrico, Laura Cavandoli: "Parcheggi gratuiti per gestanti e genitori"

"Parcheggi gratuiti per gli utenti del nuovo Polo pediatrico cittadino". E' la proposta lanciata dalla candidata sindaco del centrodestra a Parma, Laura Cavandoli, per il nuovo direzionale sanitario che sorgerà in viale Fratti, nell’area dell’ex scalo merci e sul quale saranno concentrati tutti i servizi di assistenza pediatrica territoriale del distretto di Parma.

"Scelte amministrative sbagliate sulla viabilità in città - dice Laura Cavandoli in un comunicato - costringono proprio il particolare tipo di utenti dei servizi territoriali di pediatria, che sono le gestanti e i genitori coi figli al seguito, a dover utilizzare quasi esclusivamente le auto – ha quindi spiegato l’aspirante primo cittadino sostenuta dalle liste Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Insieme per il Futuro – Siamo quindi preoccupati che nel nuovo Polo non si sia considerata questa reale difficoltà e si voglia invece prevedere il parcheggio a pagamento con costi non indifferenti come per il DUC, la Casa della Salute Parma Centro e la Stazione. Insomma il tipico menefreghismo pizzarottiano pur di racimolare un po di soldi dai cittadini senza curarsi delle loro difficoltà ed esigenze”.

La stessa proposta è stata sottoposta anche alla Regione Emilia-Romagna in un’interrogazione presentata dal Vice Presidente dell’Assemblea legislativa ed esponente della Lega Nord, Fabio Rainieri. Il Consigliere leghista, dopo avere fatto presente che il Polo pediatrico sarà dotato di un parcheggio auto con 163 posti a rotazione, ha chiesto alla Giunta regionale se nello stesso direzionale sarà dedicata adeguata attenzione alle difficoltà di accesso ad esso per i suoi specifici pazienti e utenti e in particolare se sarà prevista la gratuità per i parcheggi delle autovetture private con cui essi vi si devono recare, quasi sempre senza avere altra alternativa come mezzi di trasporto"