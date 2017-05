Luigi Alfieri: «Sto con gli educatori, stop ai servizi al massimo ribasso camuffato»

«Lo abbiamo scritto chiaramente nel nostro programma (scaricabile dal sito www.alfieriperparma.it): stop ai servizi al massimo ribasso camuffato da offerta economicamente più vantaggiosa. Rispondiamo così alla domanda che ci pone l’Assemblea Educatori Parma commentandoil bando sull'integrazione scolastica uscito la settimana scorsa». Lo dice Luigi Alfieri, candidato della lista civica Alfieri per Parma.

Continua il comunicato di Alfieri:

«La tentazione di risparmiare sui servizi alla persona è ben presente in molti Comuni e Ausl italiane – spiega Alfieri - e il Comune di Parma in questi anni non ha fatto eccezione. E aveva promesso pubblicamente che non sarebbe più stato così.

Io mi impegno ad adottare forme di aggiudicazione che tutelino la qualità dei servizi per bambini, anziani e disabili e la dignità dei lavoratori del settore e ad abolire tutte le gare al massimo ribasso camuffato da offerta economicamente più vantaggiosa.

La legge regionale vieta questo tipo di gare per i servizi alla persona, ma può essere aggirata, utilizzando formule matematiche che di fatto impediscono alla qualità di un progetto di recuperare lo svantaggio accumulato nel confronto con ribassi vertiginosi.

Ribasso oltre certi livelli significa ovviamente meno qualità per gli utenti e meno tutela dei diritti dei lavoratori. Ed è questo che lamentano giustamente gli educatori.

Il caso più clamoroso era stato proprio l’aggiudicazione alle cooperative Ancora e Aldia, nella primavera del 2015, dell’appalto per l’integrazione scolastica dei disabili. In quell’occasione la base d’asta era stata ribassata addirittura del 10%. Anche in altri settori il Comune ha seguito questa strada.

Tutti fanno così? Che alternative ci sono? Il Comune di Milano ha appaltato di recente importantissimi servizi agli anziani per decine di milioni annui di fatturato, utilizzando formule che impediscono aggiudicazioni al massimo ribasso. E, restando in provincia, il Comune di Fidenza ha annunciato nel 2015 l’inserimento di clausole sociali nelle gare per la gestione della viabilità e del verde, e il mantenimento della ‘pesatura’ economica sotto il 30%, dando ampio peso alla qualità dei progetti.

Noi - conclude Luigi Alfieri - non permetteremo più che le persone più deboli e i lavoratori non vengano tutelati come prevede la legge».