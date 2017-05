Paolo Scarpa: "Stabilizzare gli educatori e ripensare i servizi educativi"

Il candidato sindaco del centrosinistra Paolo Scarpa propone: "Stabilizzare gli educatori e ripensare i servizi educativi".



Dice il comunicato stampa:

"Nei giorni scorsi si è chiuso il bando per la gestione del Servizio di Integrazione scolastica per i prossimi anni, fra un mese saranno aperte le buste con le proposte presentate e verrà insediata una commissione per la valutazione delle offerte che difficilmente potrà avere un esito prima di agosto. Ho letto con interesse ed attenzione le considerazioni espresse dagli educatori nel loro comunicato e mi conforta apprendere che molte delle loro richieste sono in sintonia con gli obiettivi e le azioni che la coalizione che rappresento intende perseguire se i cittadini di Parma ci affideranno l’amministrazione della città.

La figura dell’educatore ha assunto in questi ultimi anni un rilievo primario nell’organizzazione del tempo scuola, soprattutto a fronte dei consistenti tagli operati a livello ministeriale sul personale ausiliario e sui docenti addetti al sostegno e all’integrazione degli alunni disabili. Il delicato compito che gli educatori svolgono, fatto di relazioni e di fiducia con chi si trova in difficoltà, richiede una continuità che solo la stabilità contrattuale e la valutazione delle complessive esigenze annuali delle istituzioni scolastiche possono garantire.

E’ indispensabile ripensare il modello di gestione di questo servizio essenziale. Gli alunni, i genitori e le scuole non possono vivere nell’incertezza, ma devono poter contare in modo stabile e continuativo su quelle che divengono importanti figure di riferimento per l’intera comunità scolastica. Gli educatori, d’altra parte, hanno il diritto ad una condizione contrattuale che ne limiti per quanto possibile la precarietà, specie a fronte di un investimento psicoemotivo quale quello richiesto dal loro ruolo. Ritengo che vi siano le condizioni di fattibilità di affidare il servizio direttamente ad ASP avviando un percorso di stabilizzazione degli educatori. È necessario ripensare l’attuale modalità di affido (i bandi di appalto) e le conseguenze nefaste che il massimo ribasso ha su di esse, con ricadute assai pesanti sulle condizioni e sulla busta paga dei lavoratori, ma anche sulla qualità del servizio erogato.

Ovviamente questo potrà avvenire fra due anni, alla scadenza del nuovo contratto. Due anni che devono servire a ripensare il servizio, avendo come obiettivo centrale il progetto personalizzato e la qualità del lavoro. Stabilizzare significa migliorare le condizioni dei lavoratori, ma anche non disperdere l'esperienza e gli investimenti in formazione che si fanno: significa che il Comune si fa garante nei confronti dei cittadini della qualità dei percorsi educativi ed assistenziali e della formazione del personale, anche se dipendente da soggetti terzi".