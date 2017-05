Greci: "Giusta la vigilanza privata nei quartieri, ma dovrebbe essere il comune ad assumersene l'impegno"

Il candidato sindaco di SìAmo Parma, Filippo Greci, interviene sulla questione della vigilanza privata nei quartieri.



Dice il comunicato stampa di Greci:

Sempre più cittadini, esasperati da furti e micro criminalità in genere, stanno vagliando la possibilità di ricorrere all’assunzione di vigilanza privata per un pattugliamento notturno dei quartieri più a rischio, come nel caso dei residenti di Vicofertile.

L’obiettivo è quello di affiancare alle Forze dell’Ordine un gruppo complementare di "vigilantes" che funga da deterrente e presidi costantemente il territorio di competenza: “La presenza di una vigilanza privata all’interno di parchi, zone residenziali e centri commerciali – spiega Filippo Greci - laddove sia stata sperimentata ha effettivamente prodotto una riduzione dei reati commessi. L’idea non può dunque che trovarci favorevoli ed essere condivisa. Non trovo giusto però che i parmigiani debbano farsi carico anche della questione sicurezza ma dovrebbe essere il Comune ad adottare tali provvedimenti, senza costringere i cittadini ad ulteriori sacrifici economici. A Verona, città a cui ci siamo ispirati nel nostro programma, da anni il sindaco Tosi ha assunto un istituto di vigilanza privato a presidio delle aree più critiche. La stessa misura potrebbe quindi essere adottata anche a Parma”.

Il candidato sindaco di SìAmoParma ha poi ribadito quanto la sicurezza rappresenti un diritto irrinunciabile, da garantire in ogni modo: “L’emergenza sicurezza prodotta dall’immigrazione clandestina, dalla crisi economica e dall’aumento di furti e rapine nel nostro territorio, unito ad un sistema di leggi poco rigide e molto tolleranti, rende oggi necessario l’ausilio di un personale specializzato e qualificato che si occupi di agevolare, tramite segnalazioni e controlli, il lavoro delle Forze di Polizia locali. Se sarò eletto sindaco, mi impegnerò fino all’ultimo sforzo per contrastare il degrado di cui è ormai vittima la nostra amata città”.