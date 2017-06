Pizzarotti (Effetto Parma) risponde alle proposte di Fiab: “Ecco la nostra idea di ciclo-città”

Accogliamo con interesse le proposte presentate nel manifesto di Fiab Parma, convinti che la mobilità sostenibile sia uno dei tasselli fondamentali per la Parma di domani che vogliamo costruire: un modello europeo di città a misura d’uomo. Per questo uno dei sei primi impegni del programma di Effetto Parma riguarderà proprio la mobilità a basso impatto e la ciclabilità in particolare: realizzeremo 50 chilometri di nuove piste ciclabili che contribuiranno a dare a Parma un volto europeo di “ciclo-città”.

Ma non sarebbe abbastanza senza l’attenzione al tema della sicurezza, giustamente sollevato da Fiab a fronte degli incidenti stradali che spesso coinvolgono gli utenti deboli sulle strade di Parma. Per questo, per tutelare pedoni e ciclisti, daremo seguito a una serie d’interventi che, come amministrazione attuale, abbiamo fortemente voluto prevedere tramite l’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, un documento programmatico che segna il futuro sviluppo in tema mobilità di Parma nella direzione di una città all’avanguardia, con una mobilità a basso impatto e più sicura grazie a investimenti sull’illuminazione pubblica e a una rete viaria riqualificata.

1 In questo senso ci impegniamo a incrementare le Zone 30 in città con un progetto pluriennale che porterà le strade ricomprese a un totale di 76Km.

2 Sulla proposta di ripensare la mobilità ciclistica con corsie ciclabili sulla carreggiate e non sui marciapiedi, la riteniamo interessante. Come già avvenuto per diverse scelte adottate in tema di mobilità dall’attuale amministrazione, anche in questo caso ci impegniamo a coinvolgere l’associazione Fiab di Parma, con l’eventuale creazione di un tavolo di lavoro che si riunisca periodicamente per valutare proposte, criticità e soluzioni condivise.

3 Siamo d’accordo sulla realizzazione di collegamenti delle piste ciclabili tramite passaggi ciclabili e non con strisce solo pedonali.

4 Riguardo alla proposta di adottare il “senso unico eccetto bici” (o “doppio senso per bici”), solo poche città fino ad oggi hanno applicato il provvedimento, in alcuni casi derogando al codice della strada, per cui sarebbe auspicabile un intervento definitivo del Governo in questo senso. In ogni caso il tavolo di confronto potrà essere utile per applicare singoli interventi in attesa della normativa nazionale.

5 Impegno massimo sul tema della manutenzione straordinaria e ordinaria delle piste ciclabili già esistenti sul territorio. Durante il mandato dell’attuale amministrazione diversi interventi sono stati già svolti per recuperare l’assenza totale di manutenzione da parte della precedente amministrazione. Ricordiamo, ad esempio, quelli in via Torelli, via Zarotto e via Emila est. L’impegno è di continuare su questa traccia per garantire la messa in sicurezza delle piste e dei ciclisti.

6 L’individuazione e la creazione di arterie ciclabili per collegare il centro città con i quartieri periferici e i primi paesi confinanti, con particolare attenzione al posizionamento della segnaletica verticale, è un impegno che già ci siamo assunti. In linea con quanto previsto nel PUMS, andremo infatti a implementare la rete di piste ciclabili collegando i quartieri e le frazioni. Inoltre, realizzeremo una pista ciclabile sulla sponda ovest del torrente, da Ponte delle Nazioni a Ponte Italia, adegueremo gli accessi già presenti in corrispondenza di via delle Fonderie, Ponte Verdi e via Varese e ne creeremo uno nuovo in corrispondenza di viale Maria Luigia. La pista sarà adeguata al contesto naturalistico e a basso impatto ambientale. In caso di innalzamento delle acque, garantiremo una tempestiva chiusura e un veloce ripristino della pista stessa.

7 Per quanto riguarda la riqualificazione della pista ciclabile di Baganzola, è un impegno già previsto e messo a bilancio per il 2017.

8 Siamo concordi sulla proposta di incentivare l’uso della bicicletta per raggiungere le esposizioni fieristiche. A tal proposito intendiamo proseguire le politiche di promozione di Parma come meta del turismo itinerante, coordinando interventi in tale direzione in collaborazione con i gestori dell’Area Camper e di Fiere di Parma.

9 Accogliamo con interesse la proposta riguardante la mappa cartacea e virtuale delle piste ciclabili del territorio. È uno strumento che esiste già ma che potrà essere migliorato e reso più fruibile per efficientare il monitoraggio puntuale della rete ciclabile.

10 La proposta di installare modelli più adatti rispetto alle attuali rastrelliere “asciugapiatti” è una misura già attivata per le nuove installazioni che prevedono l’inserimento di rastrelliere come quelli presenti in stazione, con una barra per legare il telaio della bici e prevenire i furti.

11 Sul tema del contrasto al fenomeno dei furti di biciclette e dell’istituzione di un tavolo specifico di lavoro, sono già stati svolti diversi incontri con la stessa Fiab, la Polizia Municipale e il settore mobilità. Ci impegniamo a proseguire il dialogo aperto per cercare ulteriori soluzioni condivise.

12 L’incremento di depositi bici è uno dei punti sui quali ci siamo già impegnati prevedendo nel nostro programma la realizzazione di nuovi depositi custoditi e automatizzati. Andranno collocati non solo nel centro storico, ma anche in prossimità di punti d’interesse della città come l’Ospedale e gli istituti scolastici per favorire l’utilizzo della bici garantendo la sicurezza del mezzo ai cittadini.

13 Siamo perfettamente d’accordo sull’ampliamento della Ztl nel centro di Parma e ci impegneremo a dare seguito agli interventi predisposti nel Pums che porteranno al completamento delle Ztl a tutto il centro storico, come previsto entro 2020 anche dal Piano Aria Integrato Regionale.

14 Troviamo condivisile l’idea di favorire la mobilità sostenibile per raggiungere il centro storico attraverso un sistema di collegamento con i parcheggi scambiatori già esistenti. La proposta di istituire un servizio navette è interessante, ma dovrà essere valutata alla luce della sostenibilità economica.

15 Anche l’idea di riqualificare il parco "Vero Pellegrini”, facendolo tornare, come era una volta, un luogo adibito all'educazione stradale in bici, è un suggerimento che accogliamo con l’impegno a una valutazione puntuale della proposta.

16 Siamo assolutamente d’accordo sull’importanza della trasformazione di Parma in un centro di sviluppo e di riferimento per il ciclo-turismo culturale ed eno-gastronomico che contribuirà al nostro obiettivo di portare a Parma un milione di presenze turistiche l’anno al 2022. Un traguardo da perseguire anche incrementando i servizi a disposizione dei visitatori, come il bike sharing: vogliamo triplicare la rete, aggiungendo inoltre un servizio di risciò a pedalata servo-assistita.

17 L’attività di educazione stradale rivolta a tutti non può che trovarci concordi, come dimostrano le azioni già svolte in questo ambito da parte della Polizia Municipale. La riteniamo non solo una questione di automobili, segnali e divieti, ma un’abitudine al rispetto di regole che coinvolgono tutti.

18 A proposito dell’incentivazione degli spostamenti a piedi e in bici nella tratta casa-lavoro e casa-scuola mediante premi, sconti, agevolazioni, anche di natura economica, è un tema su cui abbiamo già investito. Sotto l’attuale amministrazione, il Mobility Manager del Comune ha già iniziato un percorso con le scuole di viale Maria Luigia (oltre 6.000 studenti coinvolti) per redigere un piano di spostamenti casa-scuola, con la premiazione degli studenti partecipanti. Siamo fermamente convinti dell’utilità di tali strumenti e proseguiremo questo percorso con le altre scuole cittadine. Lo stesso vale per gli spostamenti casa-lavoro: in questi anni abbiamo portato avanti una politica di incentivi emanando specifici bandi rivolti ad aziende, enti pubblici e privati siti nel Comune di Parma, che intraprendono azioni volte a diminuire l’impatto ambientale derivante dal traffico degli spostamenti casa-lavoro e a favore della sostenibilità ambientale.

19. Approfondiremo con interesse la proposta di incentivazione all’acquisto di biciclette per bambini e adolescenti valutando i costi e i benefici di questa iniziativa secondo le diverse declinazioni possibili.

20 Come abbiamo fatto nel corso di tutti questi anni, manterremo l’impegno per la promozione della biciclettata di ParmainBici durante la settimana europea della mobilità sostenibile ad evento permanente, convinti dell’importanza di tale appuntamento per la città.