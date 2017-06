Centro storico, Bacchieri (Casapound): "Serve una nuova accessibilità per non farlo morire"

“Condannarlo ad una lenta agonia o rilanciarlo? Per noi la domanda è retorica, non possiamo permettere che il centro storico muoia abbandonato a sé stesso”. È molto chiaro Emanuele Bacchieri, candidato sindaco per CasaPound Italia, in merito alla crisi che investe da anni il centro storico di Parma, crisi alla quale il movimento intende contrapporre scelte concrete per rilanciare il cuore della città.

“Anni di pessima gestione soprattutto della mobilità – sottolinea Bacchieri – hanno di fatto resto il centro storico inaccessibile, rendendo difficile viverlo per gli stessi parmigiani”. “Dai varchi elettronici alle strisce blu, chi vuole oggi recarsi in centro per una classica ‘vasca’ si trova costretto a girovagare spesso senza meta se non vuole pagare il pizzo dei parcheggi a pagamento”, continua, denunciando che “così si premiano solo i centri commerciali, che godono di un privilegio indebito rispetto ai commercianti che ancora resistono fra i borghi”.

“È dunque necessario – spiega il candidato – ripensare in toto l’accessibilità del centro, disattivando i varchi ad ora di pranzo e dal tardo pomeriggio in avanti, consentendo l’accesso libero anche per tutta la giornata di sabato”. “Oltre a ciò – prosegue – va riformulata l’intera politica dei parcheggi, prevedendo stalli gratuiti accanto alle strisce blu, senza dimenticare il tema della sicurezza, dato che il sempre più dilagante degrado sta prendendo piede anche qui”.

“Solo così – conclude Bacchieri – sarà possibile dare nuova vita ad un centro che deve tornare ad essere il motore sociale di Parma”.