Sabato 3 giugno Salvini a Parma

Il segretario Federale della Lega Nord Matteo Salvini sarà in tour in Emilia il giorno di sabato 3 giugno e si fermerà anche a Parma in occasione della campagna elettorale per le amministrative 2017 in sostegno della candidata Laura Cavandoli. Alle 14.30 il segretario incontrerà i residenti e i commercianti di piazza Ghiaia, per poi proseguire con un tour in centro, intorno alle 15.30, con il volantinaggio a sostegno della candidata sindaco Laura Cavandoli nel centro storico cittadino e al “Gola Gola Festival”, per poi concludere con un breve comizio. Ad accompagnarlo nel tour emiliano, anche il segretario della Lega Nord Emilia Gianluca Vinci e numerosi esponenti locali del Carroccio.