Effetto Parma. Il nostro impegno per i quartieri e le frazioni

Si terrà sabato 3 giugno 2017, alle ore 11.00, nella sede mobile di Effetto Parma sita a Barriera Repubblica, la conferenza stampa in cui verranno presentati gli interventi per i quartieri e le frazioni previsti nel programma elettorale di Effetto Parma.

All’incontro saranno presenti il candidato sindaco di Effetto Parma Federico Pizzarotti e i candidati in lista al Consiglio Comunale Marco Bosi e Michele Alinovi.