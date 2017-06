Niente spettacoli in Pilotta. Cavandoli: "Pizzarotti minimalista e pressapochista"

“È l’ennesima conseguenza del minimalismo oltre che del pressapochismo dell’amministrazione Pizzarotti che dimostra, ancora una volta e anche chi non ci vorrebbe credere, che questa città sta degradando sempre più”. Questo il commento della candidata sindaco per il centrodestra a Parma nelle elezioni del prossimo 11 giugno, Laura Cavandoli, alla notizia che questa estate non si terrà la rassegna di spettacoli in Pilotta.

“È paradossale che la città che sentendo i propositi di Pizzarotti e dei suoi seguaci dovrebbe diventare più attrattiva proprio per l’offerta ricreativa e turistica, ora non avrà nemmeno la stagione estiva organizzata dal Teatro Regio e dal Comune – ha quindi aggiunto l’aspirante primo cittadino sostenuto dalle liste di Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Insieme per il Futuro – Per cinque anni non hanno fatto che togliere a Parma invece che migliorarla. Credo che ormai i parmigiani siano convinti della necessità di cambiare pagina”.