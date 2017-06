Stagione estiva saltata, Alfieri: «Noi proponiamo un festival in Cittadella»

«È suggestivo il fatto che, a discapito di quanto dichiarato su "Dire, fare baciare, lettera, testamento” e sul programma fantasioso e irrealizzabile di Effetto Parma, si assista alla desertificazione di ciò che era uno spazio oramai consolidato e atteso come la rassegna musicale organizzata dal Teatro Regio in Pilotta – dichiara Luigi Alfieri, candidato sindaco della lista Alfieri per Parma, intervenendo sulla polemica scoppiata due giorni fa.

"In assoluta contraddizione con gli spot alla Beatles e l’apparente festosità della sua campagna elettorale - prosegue Alfieri - il sindaco non solo non "regala" niente ai suoi cittadini (da notare l'assoluta mancanza di eventi gratuiti), ma addirittura riduce anche la scelta a pagamento in contrasto con il suo stesso assessore alla Cultura.

Già in questi ultimi 5 anni si è avvertita la mancanza di una rassegna musicale estiva di profilo internazionale e con la cancellazione della stagione del Regio la città è totalmente priva di eventi di spessore. Del resto si vota a giugno e a luglio la campagna elettorale è finita. Noi abbiamo in programma d’introdurre un festival musicale in Cittadella, sul modello di Pistoia (Pistoia Blues) o Lucca (Lucca Summer festival), Ferrara (Ferrara sotto le stelle), sia per i parmigiani che per attrarre persone da altre città.

Sarei curioso di confrontare il mio programma per lo svago e la cultura con quello del sindaco, specialmente per ciò che concerne costi e fasce di abitanti beneficiati. Avrei parecchio da dire in merito, specialmente sulle politiche giovanili attuate sino ad ora e alla loro inefficacia come prevenzione di droga e bullismo.

Si può, si deve insegnare e tutelare attraverso le politiche di gestione del divertimento e tempo libero e il mio programma lo prevede attraverso azioni concrete e progetti, in particolare per i giovani: un palco in ogni quartiere con spettacoli gratuiti di artisti e gruppi parmigiani, mini impianti sportivi in ogni quartiere, una zona libera con biblioteca dove leggere, studiare, fare e ascoltare musica h24, spettacoli cinematografici gratuiti - conclude il candidato sindaco».