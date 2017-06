Violazione regole campagna elettorale, Ghiretti: "Il Corecom ci dà ragione"

"Alla fine è emersa un’altra verità: non era il sottoscritto ad essere livoroso, ma Federico Pizzarotti a violare la legge e a mentire". A scriverlo è Roberto Ghiretti, consigliere comunale uscente e in corsa al fianco di Paolo Scarpa. E' lui che la settimana scorsa aveva presentato al Corecom un esposto relativo a comportamenti del sindaco Pizzarotti e di alcuni assessori che definiva in violazione alla legge che regola il comportamento dell'Amministrazione comunale in campagna elettorale. Ed è lui che annuncia in una nota ciò che emerge dal parere del Comitato Regionale per le Comunicazioni. " Il protagonista ha reagito sui social dandomi del livoroso e rivendicando orgogliosamente il suo impegno da Sindaco, peccato che non sia però la valutazione espressa da chi le norme provvede a farle rispettare. Delle quattro segnalazioni, due sono state trasmesse all’Agcom per competenza ed una è stata valutata assolutamente corretta, al punto da prevedere l’invio di tutto l’incartamento alla stessa Agcom perché prenda i provvedimenti del caso". "Particolarmente umiliante per la città - commenta Ghiretti -, la constatazione di avere un sindaco bugiardo: questi, nella memoria difensiva prodotta su richiesta del Corecom, ha avuto l’ardire di dichiarare che una mail inviata dalla segretaria dell’assessore Alinovi va considerata comunicazione operata da soggetti esterni. Chiaramente Corecom ha stigmatizzato la questione e in un laconico passaggio si legge: “diversamente da quanto asserito nelle memorie ricevute dal sindaco del Comune di Parma e come invece confermato dalla documentazione agli atti (la mia, ndr), si evince che l’evento “Posa della prima pietra nuovo parco di Vigatto” sia stato in verità divulgato da soggetti interni al Comune (vedi mail a firma di un membro della segreteria assessore Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia)”."La cultura della legalità non può consistere nel mettersi in posa per la foto ricordo con qualche associazione antimafia, ma in una reale educazione alla democrazia e al rispetto delle leggi. Su questo tema, peraltro, sto ancora attendendo riscontro da parte di Pizzarotti relativamente al modulo 335, quello sui carichi pendenti. Votare Paolo Scarpa in fin dei conti significa scegliere una persona per bene, che rispetta le regole indipendentemente dal fatto che un Consigliere comunale lo costringa al rispetto della legge.