Pizzarotti: "Grillo non verrà: lo contesterebbero per come ha trattato Parma"

«Non sono io che sfido i Cinque Stelle, sono loro che sfidano me. Onestamente penso di non essere stato danneggiato dall’uscita dal Movimento: in chiave elettorale abbiamo più possibilità con una lista civica che con un partito che ha prima obiettivi nazionali e che ha abbandonato tante città in cui governava». Lo ha affermato al Corriere della Sera, Federico Pizzarotti, che corre per il secondo mandato a sindaco di Parma.

Sul Movimento Cinque stelle che ora sta stringendo accordi con Pd e Forza Italia sulla legge elettorale, Pizzarotti osserva: «Questa è l’ennesima dimostrazione che la diatriba con me non era sul merito ma sulla persona. D’altronde anche i divieti sull'andare in tv, alcune regole cambiate ad hoc dimostrano come il Movimento sia cambiato. Cadono anche gli ultimi tabù per cercare di attrarre pezzi di establishment».

Alla domanda se si aspetta un comizio di Beppe Grillo a Parma, Pizzarotti replica: «No. Già lo scorso anno non ha fatto comizi a Roma e Torino, in più questa è una piazza simbolica ma avrebbe trovato - certamente non tra le mie fila, ma tra i cittadini - persone che lo avrebbero contestato per come ha trattato la città». (ANSA).