Il Popolo della Famiglia delega "Insieme per il Futuro" ad attuare il proprio programma

È una realtà ormai diffusa su tutto il territorio nazionale. È quel movimento che più di qualunque altro ha a cuore l'antropologia. È quella forza politica che in questa tornata di elezioni amministrative ha già proposto, nonostante sia nata da poco, vari candidati sindaci. Parliamo del Popolo della Famiglia, fondato sulla scia dei Family Day da Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita, e da Mario Adinolfi e coordinato nel Nord Italia da Mirko De Carli, e che scenderà in campo alle prossime politiche. Qui a Parma ha messo le radici solo da un paio di mesi e non ha potuto presentare una lista a queste comunali. Ma grazie al “passaggio di testimone” alla lista Insieme per il Futuro, che condivide i medesimi valori, il cui primo esponente è Roberto Agnetti, è in grado di veicolare alla cittadinanza il proprio programma. "Però non si può parlare solo di famiglia: e tutto il resto?" è la prima obiezione. Sbagliato: fu Aristotele nella Politica a definire la città come insieme di famiglie; e anche Cicerone considerò la famiglia la cellula della compagine sociale. Il termine stesso “economia” deriva dal vocabolo greco che designa la famiglia/casa. Forte di ciò, il Popolo della Famiglia vede qualunque problema sociale in quest'ottica. Si oppone quindi, in base all’art. 29 della Costituzione, a tutte le iniziative, legislative e non, tendenti a minare la struttura della famiglia naturale, della quale vuole tutelare ogni membro in quanto tale, e promuove l’incremento della natalità, fondamentale in un’Italia che ha un tasso di crescita demografica ampiamente negativo. Peraltro non si limita a dichiarazioni d’intenti, ma presenta proposte concrete e anche innovative. Si va pertanto dal “bonus famiglia” per le coppie che si sposano al “bonus bebè”; dal reddito di maternità – che dev’essere di adeguata consistenza – alla cooperazione allo sviluppo contro lo sradicamento dai Paesi d’origine e per i ricongiungimenti familiari degli stranieri; dai nidi aziendali per le neomamme agli aiuti domestici per i nonni, troppo spesso confinati nelle case di riposo; dal fondo comunale per i neonati e per la dotazione di capitale per i giovani – sul modello del “FoNDo“ proposto in Senato nel 2007 – alle misure di sicurezza nelle aree pubbliche e sulle strade; dal sostegno alle imprese familiari vecchie e nuove al rilancio della “bottega artigiana”, dove si tramandano di padre in figlio tesori di tecnica ed esperienza; dalla liberalizzazione degli orari infrasettimanali dei negozi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro alla loro chiusura domenicale obbligatoria per calendarizzare la “distrazione” consumistica e produttiva che danneggia le famiglie. Di grande importanza – last but not least – è poi per il Popolo della Famiglia il contrasto all’introduzione dell’”ideologia gender” nelle scuole di ogni ordine e grado mediante tutte le azioni che possano rendersi opportune. Idea del tutto originale, infine, è quella di finanziare parzialmente gli impegni economici mediante versamenti volontari dei cittadini ad un fondo speciale, ricompensati con sconti presso pubblici esercizi convenzionati e agevolazioni per prestazioni varie: un vero e proprio “welfare comunale”, sulla falsariga dell’attualissimo “welfare aziendale”. Il prossimo appuntamento pre-elettorale, dunque, dei candidati della lista Insieme per il Futuro e dei loro collaboratori del Popolo della Famiglia alla presenza della candidata sindaco Laura Cavandoli sarà nella conferenza stampa aperta al pubblico che si terrà giovedì 8 giugno alle 11 presso il gazebo Eco dei piazzale della Pace.