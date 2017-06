I candidati consiglieri del Pd: "No alle offese sul web"

In un comunicato stampa, i candidati consiglieri della lista del Partito democratico a sostegno di Paolo Scarpa stigmatizzano alcuni episodi di offese sul web.

Dice il comunicato stampa:

In una campagna elettorale esemplarmente corretta, spiccano per squallore alcuni interventi sul web di tono discriminatorio e violento. Un utente si è spinto fino a evocare l’uso dell’inceneritore per la soluzione (finale) del problema dell’immigrazione.

Parma è città sana e solidale: ma non si possono trascurare questi rigurgiti di un razzismo pericoloso, cavalcato e sostenuto da tempo da una certa cultura politica, non solo di destra.

Noi, candidati consiglieri del PD, vogliamo esprimere con forza il nostro rifiuto di ogni tipo di discriminazione, e consideriamo una battaglia di civiltà imprescindibile quella per l’uguaglianza senza distinzione di credo, etnia, cultura, sesso, condizione sociale.

In concreto, la nostra solidarietà umana e materiale va all’amico Gentian Alimadhi, oggetto dell’inqualificabile attacco, e a tutte le persone vittime di emarginazione e ingiustizia per il solo fatto di essere percepite “altre” da qualche depositario di “normalità” o “verità”.