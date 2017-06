Alfieri ad Amnesty International. "Non sono un razzista, visitate con me i luoghi dello spaccio”

"Non sono un razzista, invito i responsabili dell’associazione a visitare con me i luoghi dello spaccio”

«Il comunicato di Amnesty, associazione che stimo e rispetto, m’indigna profondamente perché mi accusa di razzismo. E la mia storia e la mia carriera dimostrano il contrario. L’ultimo libro che ho scritto ‘Parma non ha Paura’, contiene un capitolo (a pagina 44) che s’intitola proprio ‘Niente razzismo’ – interviene così Luigi Alfieri, candidato sindaco della lista civica Alfieri per Parma-.

La verità è che il colore della pelle non c’entra niente, è il tipo di attività la discriminante. Se queste persone fossero bionde e con gli occhi azzurri il problema rimarrebbe.

Invito i responsabili di Amnesty International a fare una passeggiata con me in viale Vittoria o anche in San Leonardo o al Pablo per valutare insieme se la realtà è quella che descrivono nel comunicato: “Il video non riprende o denuncia attività sospette di spaccio, ma semplici momenti di convivialità e socialità di cittadini extracomunicatari”.

È molto curioso che questo intervento sia stato fatto ora, proprio nel pieno della campagna elettorale. Quello che sorprende sono i tempi e i modi di questa presa di posizione che si riferisce a una mia intervista del 10 maggio.

La sezione di Parma dell’associazione nel suo comunicato (che non compare sul sito nazionale) scrive: “il candidato nel proporre le sue soluzioni si riferisce alla problematica degli spacciatori sul territorio non in quanto tale, ma scheda in tale categoria unicamente persone di altra nazionalità come se la drammaticità dello spaccio derivasse dal colore della pelle o dell’appartenenza ad un altro paese”.

Ma mi chiedo come mai l’associazione non sia intervenuta nei confronti dell’avvocato Laura Cavandoli, anch’essa candidata sindaco che il 23 maggio alle 12.04 scriveva nel suo profilo Facebook: “Nella zona Oltretorrente non tutti i migranti sono spacciatori, tuttavia tutti gli spacciatori sono stranieri”.

Nel frattempo, con il progredire della campagna, quasi tutti i candidati sindaco hanno sollevato la problematica dello spaccio, qualcuno ha addirittura parlato della mafia nigeriana.

Il quotidiano locale il 4 maggio in prima pagina scriveva: “Impotenti, rassegnati. Basta fare due passi in viale Vittoria e viale dei Mille per sentirsi così: dall’alba a notte fonda, pusher neri in bicicletta, quasi tutti ragazzini che pedalano avanti e indietro lungo i viali bui che segnano la frontiera tra l’Oltretorrente e il Molinetto”.

Quindi tutta la città sa che queste persone non si stanno allenando per il Tour de France e mentre giravamo il video ne passavano molti intorno a noi. Forse è meglio smetterla con il buonismo e il politically correct ed essere realisti». Per riassumere: chi rispetta le regole ha tutta la mia stima; lo considero un mio concittadino; chi le infrange no. Anche se è biondo e con gli occhi azzurri".