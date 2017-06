"Conversazione culturali", protagonisti della cultura e della politica con Emma Iovino

Una nuova stagione per la città che passi da una rinnovata politica culturale: questo l’impegno e l’auspicio emerso da “Conversazioni culturali”, un incontro pubblico - promosso dalla candidata PD al Consiglio Comunale Emma Iovino - che ha visto tra i relatori l’ex direttrice del Teatro Regio Angela Spocci, il professore Roberto Campari dell’Università di Parma e la curatrice d’arte Simona Tosini Pizzetti. Alla serata - ospitata lunedì 5 dalla Galleria Centro Steccata - hanno partecipato in qualità di ospiti alcuni protagonisti della politica parmigiana come le onorevoli Patrizia Maestri e Carmen Motta, la consigliera regionale Barbara Lori, il capogruppo in Consiglio Comunale Nicola Dall’Olio ed il capolista PD Lorenzo Lavagetto. Parma come centro di produzione culturale di rilevanza europea ed una diversa programmazione di eventi negli spazi pubblici, che al cibo e ad i mercati affianchi manifestazioni culturali sono stati tra i temi forti trattati dai relatori, insieme ad una direzione forte da parte del prossimo assessore nel perseguimento di una politica culturale organica e coerente. Traendo le conclusioni della serata, la candidata Emma Iovino ha tratteggiato i suoi impegni programmatici nel campo della cultura e presentato alla città una proposta concreta per portare la cultura in tutti i quartieri: il Parma Classical Music Film Festival. Un evento unico al mondo dove per un fine settimana, insieme alle istituzioni musicali di ogni ordine della città e dell’area vasta, Parma possa vivere un’invasione di musicisti e studenti accreditati nelle strade e piazza della città con una particolare attenzione alle periferie.