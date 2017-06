Greci (SìAmoParma): "Non trascurare la tutela dei prodotti locali"

Rivalorizzare il centro storico incoraggiando le attività commerciali che promuovono i prodotti e la cultura tipica parmigiana. Lo propone Filippo Greci, candidato sindaco di SìAmoParma: “Il centro storico, il biglietto da visita della città, ha il ruolo di conservare e trasmettere la nostra identità nel mondo – spiega Greci in un comunicato - così come ci premuriamo di salvaguardare il suo patrimonio architettonico e artistico, al tempo stesso ritengo sia giusto tutelare anche la tradizione e la cultura tipica del nostro territorio. Riscoprendo il cuore della nostra città, potremmo ridare impulso e vitalità alle strade del centro, sostenendo in questo modo anche i piccoli artigiani e tutti i commercianti vicini che da tempo chiedono maggiore attrattività per stimolare il flusso turistico e non. Se sarò eletto sindaco – conclude Greci – mi impegnerò affinché sia preservata la nostra eredità culturale e gastronomica, offrendo incentivi e sostegno agli imprenditori che decideranno di investire almeno il 50% della propria attività sui prodotti locali, al fine di mantenere nel centro storico un equilibrio armonico fra Parma e le altre realtà che contraddistinguono la nostra città, che ritengo in egual modo essere una risorsa ed un opportunità per tutta la comunità”.