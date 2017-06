Lavagetto: "Rette più basse, perché i bimbi tornino al nido"

"Le giovani coppie sono alle prese con una Città in cui il welfare è rimasto uno slogan, una città in cui mandare un bambino all'asilo è diventato un lusso". A dirlo è il candidato consigliere del Pd Lorenzo Lavagetto.

"Il Comune di Parma sta facendo di tutto per allontanare le famiglie dai servizi, aumentando i costi a loro carico.. Lo ha evidenziato anche l’indagine di fine mandato del gruppo consiliare Pd ma la domanda è: perchè Pizzarotti ha colpito così bimbi e famiglie?

Se chiedi alle famiglie di pagare fino a 650 euro al mese per mandare i loro piccoli al nido, se basta un isee da 36.000 euro per pagare 280 euro per un mese di scuola dell’infanzia, non ti devi sorprendere se, come ha ben evidenziato il gruppo consiliare Pd pochi giorni fa, in cinque anni le domande di iscrizione sono diminuite dell’8% per le materne e del 26,5% per i nidi.

Se Parma è una delle tre città d’Italia con le mense più costose (quasi 124 euro al mese). Se finita la scuola occorre un centro estivo e il servizio comunale è più costoso del privato e con orari meno flessibili.

Se esiste tutto questo non ci sono mezze misure possibili, ma occorre solo un deciso e netto cambio di rotta".

"Chiedo ai cittadini - continua - di credere al nostro progetto. Che non è solo prendere dei soldi da un capitolo del bilancio e spostarli su quello dell’infanzia per abbassare le rette. E’ molto di più.

E’ fare di Parma un laboratorio nazionale per l’infanzia, come Modena o Reggio lo furono con sistemi che hanno fatto il giro del mondo.

Vogliamo strutture, possibilmente nuove, che siano la porta che collega centro e periferia. Vogliamo orari di servizio che tengano conto di famiglie che non escono più dall’ufficio poco prima dell’ora del tè.

Vogliamo che i bimbi dei precari e dei disoccupati tornino in quelle scuole, vogliamo che le graduatorie non diano priorità solo a chi ha un lavoro ma che diano speranze anche a chi il lavoro lo sta cercando e non lo troverà mai se deve restare a casa per accudire il piccolo che non può permettersi di mandare al nido comunale.

Vogliamo che avere dei figli a Parma sia una cosa bella, bellissima, non un’ansia continua. Per questo il Comune deve essere in grado di assicurare rette per il nido progressivamente analoghe a quelle della materna, almeno per le famiglie che stanno in una situazione che l’Isee dipinge ben più ricche di quello che non sono. Questa è la vera rivoluzione, tutto il resto sta a zero.

Si dirà che servono soldi. Ma sbaglio o questa è l’Amministrazione che ha incassato 13 milioni di euro dalle multe nel 2016 – il massimo di sempre –, che col giochino dei varchi spilla più o meno un milione di euro al mese agli automobilisti. Tutto questo mentre il recupero dell’evasione è molto basso e le tasse sono al massimo".