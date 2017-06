Fratelli d'Italia: "Aula universitaria per la preghiera islamica, scelta grave e inopportuna"

Fratelli d'Italia commenta la concessione di un'aula universitaria come sala di preghiera per gli studenti musulmani.

Dice il comunicato:

E’ passata un po’ sotto silenzio nei giorni scorsi la concessione da parte dell’Università di Parma di un’aula, situata all’interno del plesso di via D’Azeglio, agli studenti di fede islamica e che sarà da essi utilizzata come sala di preghiera.

Fratelli d’Italia ritiene che tale scelta, grave ed inopportuna, vada a ledere innanzitutto la natura stessa dell’istituzione universitaria, che dovrebbe invece essere laica, nonché la propria missione indirizzata unicamente alla ricerca e alla didattica. Questo episodio è comunque l’ennesimo segnale allarmante di un processo di islamizzazione dell’Europa intera, delle sue città e delle sue università.

Ricordiamo a tal proposito: la prima università islamica d’Europa di San Sebastian in Spagna (gestita dal movimento Giustizia e Libertà, considerato illegale in Marocco e che si dichiara favorevole al secondo califfato), il progetto della più grande università islamica continentale che sorgerà in Francia a Saint Denis (8mila metri quadrati finanziati da UOIF, diramazione dei Fratelli Musulmani) e infine, in Italia, l’Università islamica di Lecce, finanziata da UCOII e Qatar Foundation e un cui esponente (segretario della Fondazione Universitaria) ha di recente auspicato pubblicamente lo sterminio dei sionisti.

Fratelli d’Italia contesta quindi fortemente la decisione del consiglio di amministrazione dell’Università di Parma e dichiara che sarà sempre in prima linea nella difesa della identità italiana e delle radici giudaico cristiane dell’Europa. Inoltre auspica che da parte di tutte le autorità ed istituzioni locali ci sia una maggiore presa di coscienza riguardo a tali questioni, in un tempo, il nostro, nel quale i terroristi di matrice islamica, cresciuti e allevati nelle nostre città, continuano a colpire in modo sempre più allarmante.

Fratelli d’Italia AN - Federazione di Parma