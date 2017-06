Addizionale Irpef: le proposte di Lorenzo Lavagetto

Lorenzo Lavagetto, candidato consigliere del Pd con Paolo Scarpa, interviene sull'addizionale Irpef a Parma.

Ecco il comunicato:

Si chiama esenzione da addizionale comunale Irpef ed in sostanza è l’asticella che ogni Comune fissa per decidere a chi mettere le mani in tasca e a chi no.

Bene. Anzi, malissimo. L’asticella del Comune di Parma è molto bassa e si ferma grosso modo a 10.000 euro all’anno di reddito. Non è una condizione reddituale che tocca poche persone. Ma se il Sindaco fosse stato meno in tv e più al lavoro per la sua Città, saprebbe che appena sopra ai 10.000 euro di reddito ci sono tantissimi precari, giovani e meno giovani. E qui la colpa non si può dare a qualche norma dello Stato. La scelta di non aiutare i più deboli è frutto di scelte politiche del comune.

Guardando alla classifica dei territori parmensi, fanno meglio di noi comuni piccoli e medi se rapportati a Parma, che rispetto a noi avranno – non è fuori luogo pensarlo – gli stessi problemi di bilancio ma ben meno possibilità di fare entrate.

Parlo di Torrile, Fontevivo, Medesano, Noceto, Polesine-Zibello, Fidenza, Salsomaggiore e molti altri. Invece di scopiazzare un cavallo di battaglia del reddito di cittadinanza promosso dal suo ex capo, Pizzarotti avrebbe fatto bene a riunire i sindaci di questi Comuni e a farsi spiegare come fanno a gestire le esenzioni, pur non avendo tutti insieme gli stessi abitanti che ha Parma, il Capoluogo.

Modificare la soglia di esenzione è una delle poche leve che sono rimaste ai Sindaci e alle Giunte in materia di tributi locali. Il sindaco ha mantenuto le tasse al massimo senza considerare il principio della solidarietà.

La domanda che mi faranno è sempre la stessa: dove si trovano i soldi per portare per esempio l’esenzione dell’addizionale da 10.000 euro a 15.000 euro, magari progressivamente nell’arco del mandato? Domanda mal posta. La vera domanda è come mai il Sindaco Pizzarotti, che ha avuto 5 lunghi anni a disposizione per dare vita ad una delle mirabolanti promesse del 2012, in realtà non abbia mosso un dito.

E quando lo ha mosso non si è occupato della vita di chi a Parma dovrebbe essere più aiutato: le famiglie, i bimbi dei nidi e delle materne, chi ha un reddito troppo basso.

Ancora pochi giorni e l’11 giugno potremo dirgli basta.