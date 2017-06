Inceneritore: i giovani di Forza Italia criticano Pizzarotti e il Pd

Nicolas Brigati, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, critica il sindaco Federico Pizzarotti e il Partito Democratico sulla questione dell'inceneritore.

Ecco il comunicato:

Cinque anni fa Federico Pizzarotti è diventato sindaco promettendo la chiusura dell'inceneritore. Oggi l'inceneritore funziona e smaltisce anche i rifiuti di Reggio Emilia. Pizzarotti non ha mantenuto la sua promessa promessa elettorale, è vero, ma il segretario del Pd Lavagetto non la racconta giusta. Il Pd, il suo partito, infatti, ha fatto la parte del leone nella costruzione dell'inceneritore. Sorpresa: molti dei soci di Iren - società che gestisce l'inceneritore di Parma - fanno riferimento al Pd. Ora come qualche anno fa, quando l'opera è stata realizzata. Qualche esempio? Il presidente del patto di sindacato delle province emiliane Delrio, all'epoca sindaco di Reggio Emilia, oggi ministro renziano, l'allora sindaco di Piacenza Reggi, l'allora sindaco di Torino Fassino, l'allora sindaco di Genova Vincenzi e ovviamente l'ex presidente della Provincia di Parma Vincenzo Bernazzoli, senza dimenticare l'ex presidente della Regione Emilia Romagna Errani. Insomma, Lavagetto e il suo partito la storia dell'inceneritore di Parma la dovrebbero conoscere bene, dato che non erano certo contrari alla sua realizzazione.