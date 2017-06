Luigi Alfieri commenta la lettera del ccv San Leonardo: «Sono vicino ai cittadini che sono stati completamente abbandonati».

«Capiamo e siamo vicini ai cittadini del San Leonardo che sono arrivati a scrivere alle istituzioni: “l’illegalità diffusa ha portato i cittadini all’esasperazione e alla sfiducia nelle autorità preposte alla sicurezza”. Come dargli torto? Siamo arrivati al punto che ormai non denunciano nemmeno più perché non hanno risposte e non vedono risultati». Questo il commento a caldo di Luigi Alfieri, candidato sindaco della lista civica Alfieri per Parma alla lettera dei Ccv (Consiglio cittadini volontari) del San Leonardo.

«Abbiamo cercato di far emergere il problema da almeno un anno e mezzo, ed eravamo ben lontani dalla campagna elettorale, abbiamo cercato di puntare i riflettori su quanto stava accadendo al San Leonardo e in altri quartieri nella stessa situazione con camminate, convegni, segnalazioni, ma e istituzioni si sono girate dall’altra parte. Così facendo si è arrivati a perdere il controllo del territorio che oggi è in mano agli spacciatori.

Oggi un sindaco ha più poteri dopo il decreto Minniti, ci sono tante cose che si possono fare. La parte sulla sicurezza nel nostro programma conta 11 punti: controlli costanti e continui, presenza delle forze dell’ordine (tutte), maggiore illuminazione, ma continuo a pensare che la cosa principale su cui cominciare da subito a lavorare sono gli interventi che portano beneficio a lungo termine: quelli fondamentali per riportare la vita nel quartiere.

Non è togliendo le panchine che si risolve il problema, ma semmai mettendone di più. Servono eventi culturali, luoghi di aggregazione, impianti per lo sport e per la musica. Sono fermamente convinto che il degrado, sia quello ambientale che quello sociale, favoriscano l’illegalità diffusa. Il decoro, la cultura, la bellezza generano sicurezza.

Se sarò sindaco - conclude Alfieri - faro di tutto per consentire ai cittadini del San Leonardo, dell’Oltretorrente e del Pablo di poter tornare a vivere in sicurezza e tranquillità».