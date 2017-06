Greci: "Ripristinare un contratto diretto tra amministratori e amministrati"

Ricucire il rapporto tra cittadini e Amministrazione Comunale. È questo il primo obiettivo di Filippo Greci, candidato sindaco della lista “SìAmoParma”.

Lo dice un comunicato, che prosegue:



“Ormai appare chiaro – sostiene Greci – come tra la gente e la Pubblica Amministrazione si sia ormai creata una spaccatura netta. Dal primo strappo avvenuto con gli scandali che hanno travolto la nostra città, la distanza è via via aumentata nel corso degli ultimi anni. La Democrazia Partecipata è uno dei temi del mio programma che ho più a cuore. In questi anni ho incontrato molti cittadini che non si sentono ascoltati e che si sono rivolti ad associazioni o hanno formato comitati. È pertanto fondamentale ripristinare un contatto diretto tra amministratori e amministrati.”

Secondo Greci il primo passo verso una corretta amministrazione è incontrare proprio i cittadini, cioè coloro che ogni giorno, più di tutti, vivono e toccano con mano i problemi che affliggono i quartieri: “Essere disponibili ad accettare critiche e confrontarsi non è un segno di debolezza, ma la dimostrazione di credere veramente nella democrazia. La propaganda è una cosa, ma la realtà è un’altra. La stretta di mano, il confronto diretto, il dialogo tra persone non possono essere sostituiti da portali o piazze virtuali e costituiscono l’ossatura di una società civile e democratica; ben vengano i nuovi sistemi di comunicazione, ma come supporto e non in alternativa. Voglio che i parmigiani sappiano – conclude Greci, rivolgendo un appello a tutti gli elettori – che se sarò eletto Sindaco, troveranno sempre una porta aperta. Sono sempre stato tra la gente e continuerò a farlo a prescindere da ciò che accadrà domenica”.