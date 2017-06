Mauro Nuzzo: "Chiediamo ai candidati di impegnarsi a favore della trasparenza"

Mauro Nuzzo, consigliere comunale uscente del Movimento 5 Stelle, fa un appello al voto nell'ultimo giorno di campagna elettorale. "Chiediamo ai candidati di impegnarsi a favore della trasparenza", dice il consigliere.

Dice il comunicato di Nuzzo:

“Elezioni amministrative 2017: chiediamo ai candidati di impegnarsi a favore della trasparenza. Vogliamo conoscere quali sono le loro competenze, i loro eventuali conflitti d’interessi, il loro status giudiziario, chi finanzia la loro campagna elettorale, per poter votare in modo consapevole e conoscere chi governerà le nostre città per i prossimi cinque anni.”

Questo chiede la piattaforma www.saichivoti.it.

Sì, in un paese normale se un aspirante bidello deve presentare il proprio status giudiziario per ambire ad una assunzione, a maggior ragione lo dovrebbe fare chi si candida a rappresentare gli interessi di tutta la comunità e si propone come candidato sindaco.

Invece in questo Paese lo status giudiziario di un candidato sindaco non è previsto sia trasmesso obbligatoriamente, dovremmo votare al buio.

Anche una piccola canaglia, quindi, che dovesse nascondere con metodo e faccia tosta le indagini a proprio carico può chiedere di essere eletto. Può raccontare alla comunità di essere onesto e trasparente e può farlo in funzione di una politica malata contando sul consenso di quella parte di cittadini distratti e facilmente abbindolabili.

Sta a noi, a ognuno di noi, cambiare lo stato marciscente delle cose, sta a noi solo a noi pretendere di conoscere le eventuali indagini a carico dei candidati al ruolo di primo cittadino, e solo noi possiamo ridare finalmente alle parole il loro senso ed il loro valore.

La trasparenza per chi amministra la cosa pubblica non è un valore secondario dal quale si possa prescindere, non è zucchero a velo da spolverare sulla superficie di una strategia comunicativa pre elettorale, è sostanza: la trasparenza è un valore primario e imprescindibile per un candidato sindaco.

Chiunque tra i candidati sindaco non abbia presentato il proprio status giudiziario agli elettori non deve essere votato. Non vi sono possibili vie di mezzo, non vi è soluzione diversa: per cambiare le sorti di questo complicato e martoriato Paese dobbiamo pretendere da chi ci amministra trasparenza e correttezza. A prescindere della parte politica a cui si tende, scegliamo solo chi gioca a carte scoperte, chi nasconde le proprie non va fatto sedere al tavolo della cosa pubblica. Ad un probabile baro non si affidano le sorti della nostra comunità.

Buon voto