L'appello al voto di Effetto Parma: “Parma prima di tutto. Il nostro impegno per una città modello”

"Effetto Parma", la lista che sostiene il sindaco Federico Pizzarotti, fa un appello al voto nell'ultimo giorno di campagna elettorale.

Ecco il comunicato:

"Giunti alla fine di questa campagna elettorale, per un'ultima volta ci rivolgiamo ai parmigiani prima del silenzio elettorale. Lo facciamo parlando ai cittadini da cittadini, gli stessi che cinque anni fa hanno creduto che Parma poteva farcela e si sono impegnati in prima persona. Ci animava, e lo fa tutt'ora, un'idea: prima di chiederci cosa può fare la nostra città per noi, chiediamoci cosa possiamo fare noi per la nostra città.

Da qui abbiamo iniziato un percorso di rilancio di Parma, complesso e fatto di scelte difficili, ma in continua crescita. Tanto è stato fatto con risultati molto apprezzati, tanto è ancora da fare e non lo neghiamo: per questo abbiamo deciso di portare avanti il nostro impegno per la città al fianco del candidato sindaco di Effetto Parma Federico Pizzarotti. Vogliamo proseguire il buon lavoro riconosciuto da tanti e portare Parma, ritrovata e solida, verso nuovi traguardi.

Dal rischio fallimento, dagli scandali giudiziari delle precedenti amministrazioni, Parma, si è rialzata. Ora dobbiamo andare più in alto, alzare l'asticella migliorando la qualità della vita in tutti gli ambiti di cui una città vive, rispondendo alle diverse esigenze della comunità per fare di Parma un modello europeo di città a misura d’uomo. Fedele a se stessa ma capace di competere e migliorarsi, giorno dopo giorno.

Ci impegniamo a farlo con l’onestà che ci ha sempre guidato. Noi abbiamo anteposto Parma a tutto: alle lotte intestine a cui troppo spesso la politica si riduce, alle lusinghe dei partiti, agli interessi personali. Abbiamo intrapreso una vera scelta civica per Parma, liberi da partiti e assurde coalizioni nate solo per andare “contro”.

Lo abbiamo fatto perché crediamo in una politica diversa, che mette il bene della comunità al primo posto e nella quale sono le persone a fare la differenza.

Abbiamo declinato questo nostro impegno in un programma concreto per una città più inclusiva, più sicura, sostenibile e attrattiva. E siamo andati incontro alle persone per farlo conoscere e confrontarci ancora con le esigenze e i bisogni di tutti, dal centro alle periferie. Insieme abbiamo già vinto tante sfide che sembravano insormontabili.

Per questo vogliamo ringraziarvi, invitando tutti i cittadini alla festa di fine campagna elettorale di Effetto Parma che si terrà questa sera, 9 giugno, al Ratafià di via Oradour 14 dalle ore 20. Sarà una serata di incontro con i nostri candidati, di musica, di festa e di condivisione, per continuare a scrivere insieme il futuro di Parma".