Appello al voto di Flavio Tosi per Filippo Greci

Il sindaco di Verona Flavio Tosi fa un appello al voto per Filippo Greci (SìAmoParma).

Ecco il comunicato di Tosi:



"Filippo Greci è la persona giusta per quanto riguarda la concretezza delle idee. Sui temi della sicurezza, dell'ambiente, del turismo e degli investimenti è una persona che ha le idee molto precise.

Lui porterà a Parma l'esperienza veronese, i fornitori pagati in 17 giorni, le imposte più basse, l'efficienza come sistema per velocizzare le pratiche, stimolando il commercio e le attività produttive. Porterà l'esperienza fieristica di Verona, in un periodo in cui a Parma le fiere vengono indebolite. Porterà l'esperienza dell'aeroporto di Verona, in supporto al Verdi di Parma.

Sarà un punto di riferimento aperto ed aggregante per tutti quei cittadini che non si riconoscono più nei partiti tradizionali e si sentono traditi dalla mancanza di ascolto. Filippo Greci raccoglierà il consenso di chiunque si senta deluso dalla vecchia politica e avrà il coraggio di tentare una strada di cambiamento e di innovazione".

Flavio Tosi