I Radicali Italiani: "In bocca al lupo a Pizzarotti, esempio di capacità di governo e senso delle istituzioni"

«Con Federico Pizzarotti ci lega da tempo un rapporto fondato sul dialogo e la condivisione di obiettivi, dalle buone pratiche di accoglienza all’affermazione di diritti civili, agli strumenti di partecipazione dei cittadini. Un rapporto che va dunque al di là di questa scadenza elettorale». Lo dicono il segretario di Radicali Italiani Riccardo Magi e il tesoriere Michele Capano. «Ad accomunarci sono, in particolare la lucidità dell’analisi, l’efficacia delle soluzioni, il senso di responsabilità e delle istituzioni: caratteristiche che Federico ha saputo mettere con successo al servizio della sua città, ponendo sempre gli interessi dei cittadini davanti alle ragioni partito e agli ordini di scuderia. E’ per questo, probabilmente, che Radicali Italiani è solo movimento politico ad appoggiare ufficialmente la sua riconferma a sindaco di Parma, anche con la candidatura di Marco Maria Freddi, dirigente di Radicali Italiani, nella lista Effetto Parma. A Federico Pizzarotti va quindi il nostro in bocca al lupo, affinchè il valore del lavoro portato avanti con la sua giunta sia riconosciuto e possa continuare, come esempio di buona amministrazione non soltanto a livello locale», concludono i Radicali Italiani.