Parma sceglie il sindaco: affluenza alle 19 al 36,85% (tra le più basse in regione)

Parma sceglie il nuovo sindaco. Alle 19 hanno votato 53.544 elettori, pari al 36,85% degli aventi diritto. Urne aperte fino alle 23. Nel 2012 si votò in due giorni, il domenica 6 e lunedì 7 maggio. Alla stessa ora della domenica avevano votato 57.233 elettori, pari al 40,25% degli aventi diritto.

Il prossimo dato sull'affluenza sarà quello delle 23, quando chiuderanno i seggi.



L'AFFLUENZA ALLE 19

Ecco l'affluenza in Emilia-Romagna (dati in via di aggiornamento)

Parma 36,85%

Piacenza (si vota in città, a Bettola, Carpaneto, Monticelli e Villanova) 40,48% Piacenza città, 41,22% la media di tutti i Comuni



Reggio Emilia (Campegine) 44,68%

Modena 35,63%

Bologna 42,54%



Ferrara 40,16%

Ravenna 38,95%

Forlì-Cesena 36,88%



Rimini 41,73%



La Spezia: l'affluenza alle 19 è 38,8%.



Il dato nazionale: 42,35% alle 19 in 849 centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia e Sicilia). Nelle precedenti omologhe alle ore 19 la percentuale dei votanti si era attestata al 37,7%, ma si era votato in due giorni.



L'affluenza a mezzogiorno: 18,29%. Alle 12, l'affluenza è del 18,29% (oltre 26.500 votanti). Bassa rispetto alla media in Emilia Romagna. Più alta rispetto all'affluenza registrata sempre nella nostra città alle 12 nel 2012, quando fu di 14.92 (allora, però, si è votato domenica e lunedì). Nel 2007 fu del 19.20 e nel 2002, 17.45.

E' più bassa della media nazionale negli 848 comuni impegnati, la media è del 19,35 %

Negli altri comuni della Regione in cui si vota, la media è

BOLOGNA (Budrio) 21,39

FERRARA (Comacchio, Terre del Reno) 20,65

FORLI'-CESENA (Castrocaro Terme, Dovadola, Longiano) 19,13

MODENA (Castelnuovo Rangone, Novi, Vignola) 17,62

PARMA 18,29

PIACENZA (unico capoluogo oltre a Parma in cui si vota oltre a Bettola, Carpaneto, Monticelli e Villanova) 25,54

RAVENNA (Riolo) 19,16

REGGIO NELL'EMILIA (Campegine) 22,38

RIMINI (Coriano, Morciano e Riccione) 18,15

Fino alle 23 urne aperte nelle 207 sezioni elettorali per permettere ai parmigiani di scegliere il sindaco che guiderà la città per i prossimi cinque anni. Gli aventi diritto al voto sono 144.335, di cui 68.374 maschi e 75.961 femmine. Gli elettori AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) sono complessivamente 5.583 di cui 2.902 maschi e 2.681 femmine. Le operazioni di spoglio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi. L’eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 25 giugno.

Dalle 22.50 segui la diretta sul nostro sito della lunga notte elettorale