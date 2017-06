Serpagli (Partito Democratico): “Ora al lavoro per vincere. Scarsa affluenza, campanello d'allarme”

“Dal voto dei cittadini emerge una cosa chiara: il centrosinistra a Parma ha ottenuto un risultato soddisfacente e voglio fare i miei complimenti al candidato Paolo Scarpa e a tutti quelli che hanno lavorato a partire dalla nostra lista Pd. Ora, con il ballottaggio, si riparte da zero e faremo il massimo per avere un sindaco in grado di cambiare la città veramente”. Così il segretario provinciale del Partito democratico, Gianpaolo Serpagli, commenta - a spoglio in corso - il risultato della amministrative. “Abbiamo davanti 15 giorni impegnativi e difficili, ma decisivi per il futuro di Parma. Siamo pronti a lavorare insieme e senza divisioni per convincere tutti i parmigiani che il nostro programma è quello più adatto per tornare a far vincere Parma”.

Serpagli, conclude il suo intervento con una riflessione sulla scarsa affluenza. “Si sono recati alle urne solo il 53% degli aventi diritto – conclude Serpagli - è un campanello d’allarme che ci deve far riflettere, nei prossimi giorni dovremo impegnarci anche per far tornare i cittadini ad avvicinarsi alla buona politica e siamo certi che le nostre proposte possano essere quelle vincenti”.