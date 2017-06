Alfieri: "Il nostro sogno non è stato condiviso"

"Il risultato elettorale che abbiamo conseguito in questa tornata elettorale è al di sotto delle nostre aspettative. Il nostro sogno, condensato in un programma innovativo, non è stato condiviso come pensavamo. La polarizzazione sui tre candidati più visibili (sindaco uscente, centrosinistra e centrodestra) ci ha penalizzati. Il 45 per cento di astensioni ci spaventa. Ringrazio la mia squadra di ragazzi, donne e uomini straordinari e ringrazio chi ci ha votato. Ora ci riuniremo per decidere il nostro percorso per il futuro".