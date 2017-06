Bugani: "M5S, la regola del doppio mandato è un freno. A Parma il movimento deve rinascere"

«Ora dobbiamo fare una riflessione. E visto che si avvicinano le elezioni politiche dobbiamo riflettere sulla regola del doppio mandato. Un vincolo che ha fatto da freno a molti. C'è chi non si è ricandidato, ad esempio è successo a Mira con il sindaco uscente Alvise Maniero. E' rimasto fuori da queste amministrative per giocarsi una chance in Parlamento». Lo dice il capogruppo M5S a Bologna e braccio destro di Davide Casaleggio, Massimo Bugani, intervistato da Radio Città del Capo.

«Se noi fra 4 anni candidassimo a Bologna Marco Piazza avremmo un nome fortissimo. Per questo dico che dobbiamo pensarci» spiega ancora l’esponente pentastellato nel suo ragionamento in cui tuttavia chiarisce: «Non ho soluzioni sto solo scattando una fotografia della situazione».

Più in generale sul risultato dei 5 Stelle alle comunali «le cose sono andate secondo le aspettative. I casi di Roma e Torino sono particolari e ci hanno molto illusi, ma la verità è che il Movimento localmente è spesso tagliato fuori se destra e sinistra non si dividono» sostiene il 5 Stelle che anche per quanto riguarda Parma parla di un «risultato anche qui atteso. Il Movimento 5 Stelle in città ha bisogno di rinascere e ricostruirsi».

UN CONSIGLIERE ESPULSO DAL M5S: "PIZZAROTTI UMILIA I GRILLINI". «A Parma risultato eccellente di Pizzarotti che vola oltre il 30%, umilia i grillini e andrà al ballottaggio contro il candidato del Pd. Ha dato dimostrazione che non conta nulla la spilletta appuntata al petto, ma che servono competenza e professionalità. Evviva le persone libere. I burattini li lasciamo altrove. E’ una rivincita morale totale, nonché una grandissima lezione». Così il consigliere regionale abruzzese Leandro Bracco (Si), espulso nel 2015 dal Movimento 5 Stelle, a proposito delle elezioni comunali.

Bracco si sofferma anche sui risultati del voto in Abruzzo e cita un esempio per tutti, quello dell’Aquila, con i grillini attorno al 4,8%. «I risultati - dice - sono la nitida dimostrazione che la politica non si improvvisa. La favola secondo cui sono "cittadini prestati alla politica" non trova fondamenta. La competenza sta sempre a monte di tutto. A livello nazionale possono ancora farsi forti della protesta e degli scandali che colpiscono centrodestra e centrosinistra, ma a livello locale mi chiedo che senso abbia ottenere quei numeri».

«Sono stato nel Movimento da giugno del 2012 fino alla mia espulsione, ad aprile del 2015, e le dinamiche le conosco molto bene - sottolinea - il fatto che non ci sia democrazia interna ha portato alle espulsioni, come la mia e quella di Pizzarotti, che, con il passare del tempo, io nel mio piccolo, stiamo dimostrando come si fa realmente politica».

Bracco era stato prima sospeso e poi espulso dal M5S dopo aver accettato la proposta del presidente della Giunta regionale, Luciano D’Alfonso, di diventare, come esponente dell’ opposizione, delegato alla cultura, alla creatività e all’estetica.