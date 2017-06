Delusione Greci, addio alla politica. "E nessun appoggio al ballottaggio"

Per il ballottaggio, la lista SìAmo Parma non dà alcuna indicazione ai 1500 elettori che hanno votato Filippo Greci al primo turno, lasciando libertà di decidere secondo coscienza. L'ha detto l'ormai ex candidato sindaco nel corso di una conferenza stampa, in cui ha anche puntualizzato: "Se qualcuno ha pensato di presentare profferte di ruoli in cambio di un sostegno, ha sbagliato di grosso". Ha comunque invitato ad andare alle urne e ha manifestato delusione per l'alta astensione: "Non ci si può lamentare per la sicurezza e altri problemi e poi andare al mare anziché a votare". Greci ha anche annunciato di essersi dimesso dalla guida della lista e che non intende ricandidarsi alla presidenza del Movimento nuovi consumatori.

Filippo Greci ha scritto sul suo profilo Facebook:

"Grazie a tutti di cuore per l'affetto dimostratomi in questi mesi, in questi anni... La delusione e' grande perché ho fallito in quasi tutti gli obiettivi. Il test elettorale mi e' servito a capire che ai cittadini non e' importato nulla delle battaglie fatte per difendere i loro diritti: e non parlo solo delle battaglie condotte contro l'amministrazione del sindaco uscente, ma anche tante altre....E' evidente che alla gente non interessa il bene comune, ma si arrabbia solo quando viene toccato il proprio ristretto ambito d'interesse. Mi sono speso gratis et amore dei in tutti questi anni come presidente di MNC, vera e propria mission di volontariato sociale, e credevo fermamente che, dopo questa esperienza fortissima, fosse giunto il momento di proporsi in politica per cambiare qualche cosa. .Il disastroso risultato raccolto ha bocciato sonoramente il progetto. Non mi candidero' alla presidenza di MNC perché rimango coerente con quanto ho sempre sostenuto. La coerenza costa, in una societa' priva di valori ed ideali come questa, ma per me e' il sale della vita. Per il momento considero conclusa la mia esperienza politica.Tra 24 ore disattivero' il mio profilo Face Book e cambiero' anche il mio numero di telefono. Per il momento ho deciso di dedicarmi alla mia famiglia ed al mio lavoro trascurati entrambi per alcuni mesi, poi si vedra'. Mi spiace aver deluso tante persone, ma debbo dire che la delusione piu' grande l'ho avuta da una citta' spenta, illusa, narcotizzata e ripiegata su se stessa, incapace di vedere quel che sta accadendo veramente; si vede che ai parmigiani piace cosi. Bene, in bocca al lupo allora."