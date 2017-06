Meloni: "A Parma sosterrei Pizzarotti"

«Tra la sinistra Pd e Pizzarotti non ho dubbi: voterei sempre contro la sinistra e ai miei elettori di Parma direi di sostenere Pizzarotti. Visto che non è neanche del M5S si può fare con serenità. Come si sa Fratelli d’Italia ha fatto un’altra battaglia: abbiamo sostenuto a sindaco un’altra candidata di centrodestra che non è arrivata al ballottaggio. Pizzarotti è sicuramente meglio sia del Pd che del M5S che, infatti, ha lasciato perchè è stato tra i primi a capire il bluff dei grillini». Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo alla trasmissione «Un Giorno da Pecora» su Rai Radio1.

Quella di Fratelli d'Italia era una delle liste a sostegno di Laura Cavandoli, e proprio la Meloni era arrivata in città per contribuire a "lanciare" la candidatura dell'avvocata parmigiana. Che - da parte sua - ha aperto agli apparentamenti. C'è tempo fino a domenica per decidere.

Nessun appoggio al ballottaggio, invece, per Filippo Greci, che questa mattina ha annunciato il ritiro dalla politica.