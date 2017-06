La sfida di Scarpa: "Facciamo dibattito pubblico". Pizzarotti: "Il 22 va bene?"

"Ho appena sfidato Federico Pizzarotti a un grande dibattito pubblico". E' lo stesso Paolo Scarpa ad annunciarlo sui social network dopo aver inviato un messaggio via Facebook al suo sfidante. "Voglio riportare finalmente le persone a partecipare alla vita politica e amministrativa della nostra città. Una cosa vera, fuori dagli uffici e fuori da Facebook. - insiste - Spero sinceramente che il sindaco accetti la sfida e che si metta in contatto con il nostro comitato per concordare insieme i dettagli. Anche inviando un messaggio a questa Pagina, se gli viene più comodo".

La risposta arriva dopo qualche ora dall'altra pagina social, quella di Federico Pizzarotti, "in chiaro": "Caro Paolo Scarpa per Parma, accetto senza dubbio. Ma non sarà una sfida: dobbiamo lavorare per un confronto pubblico dove, insieme ai nostri concittadini, possiamo discutere sui temi di Parma e del suo futuro. Sarò contento di vederti finalmente fuori dalle sedi dei circoli di partito e senza adunate già schierate, per un dibattito condiviso e incentrato sui progetti e sulle soluzioni. Governare bene Parma per 5 anni: è quella la sfida".

E poi la data: "Questa città ha bisogno di sapere che direzione prenderà da subito perché non può fermarsi: hai impegni per la sera di giovedì 22 giugno? Troviamoci in Piazza Garibaldi, non per una sfida ma per un confronto responsabile con i cittadini, la stampa, le tv e tutti coloro che hanno a cuore il futuro di Parma. Che ne diresti di parlarne di persona invece di scrivere sui media? Ti aspetto domattina alle 9 in piazza Garibaldi per un caffè". E a questo punto gli staff sono freneticamente al lavoro.