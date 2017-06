Scarpa e Pizzarotti prendono un caffè e si accordano per il confronto del 22 giugno

Si sono incontrati per un caffè in centro storico e hanno deciso la data del loro faccia a faccia. L'incontro pubblico tra Federico Pizzarotti e Paolo Scarpa si svolgerà giovedì 22 giugno alle 21 in piazza Garibaldi. Ora gli staff dei due candidati sindaco si metteranno d'accordo sui modi di svolgimento del dibattito. P.Dall.