Pizzarotti-Scarpa: cronaca del primo duello

Primo confronto pubblico tra Federico Pizzarotti e Paolo Scarpa, i due candidati alla carica di sindaco che andranno al ballottaggio domenica 25 giugno. Il «duello» è stato organizzato dall'Ascom all'Hotel de la Ville davanti a una folta platea di commercianti. E' stata la sicurezza il tema che ha visto i due sfidanti maggiormente divisi, con Scarpa che ha accusato il sindaco di «vedere una città non reale», mentre Pizzarotti ha parlato di «critiche senza proposte». Entrambi si sono detti d'accordo sulla necessità del completamento della Ti-Bre e sul prolungamento delle linee urbane di autobus fino alla mezzanotte. Sempre ieri i due candidati si sono accordati per un confronto pubblico che si terrà in Piazza Garibaldi nella serata di giovedì 22.

