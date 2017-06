Violazione regole della campagna elettorale, l'AgCom "bacchetta" Pizzarotti

Una email di invito alla posa della prima pietra del Parco di Vigatto partita dai computer della segreteria dell'Assessorato ai Lavori Pubblici. Violazione delle norme per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale, ha stabilito l'AgCom, l'autorità garante delle comunicazioni.

La norma in questione - (articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, più comunemente conosciuta come legge sulla par condicio) stabilisce che tutte le pubbliche amministrazioni, nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto, non possano svolgere attività di comunicazione istituzionale. Fanno eccezione al divieto le attività di comunicazione “effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Non il caso della posa della prima pietra del parco di Vigatto, ha stabilito l'Autorità, che era stata sollecitata ad intervenire da una segnalazione di Roberto Ghiretti. E così sul sito del Comune è apparso il messaggio "In ottemperanza alla delibera AGCom n. 234/17/CONS del 6 giugno 2017 si pubblica sulla home page del sito istituzionale del Comune di Parma il presente messaggio relativo alla non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 dell'attività di comunicazione istituzionale realizzata il 22 maggio 2017 circa la "Posa della prima pietra Parco di Vigatto".