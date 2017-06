Pizzarotti: "Imprese, commercio, turismo: una nuova fase di sviluppo per Parma"

"Parliamoci chiaro: una città cammina spedita se la sua economia è solida e in crescita. Parma è una città che produce, che nel contesto di questi 5 anni ha saputo reggere la crisi meglio di tante altre città italiane". La descrive così Federico

Pizzarotti, che in vista del ballottaggio interviene sul tema Imprese, commercio, turismo.

"Abbiamo fatto squadra con il tessuto imprenditoriale, commerciale e artigianale della città, seguendone le dinamiche, e oggi siamo pronti a coinvolgerlo interamente in una nuova fase di sviluppo economico già certificato da Prometeia, che ci vede tra le città protagoniste del prossimo triennio economico.

In un Paese in cui la tassazione può essere opprimente, Parma è infatti pronta ad andare in controtendenza con incentivi alle imprese per compensare le tasse locali e far così diventare il nostro territorio attrattivo per nuovi insediamenti produttivi e commerciali".

Nella concretezza, si parla di "un sistema di bandi calibrati su diversi parametri, infatti, fornirà contributi differenti alle attività sulla base di ricaduta sociale, quartiere di insediamento, organico coinvolto, campo di attività. L’obiettivo è stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro in settori specifici come commercio di vicinato, imprese innovative o aziende attive sulla filiera agroalimentare a basso impatto ambientale. Parma sarà finanziariamente più attrattiva per chi, come noi, vuole fare".

Sul fronte del commercio, " sarà soprattutto il momento di mettere in pratica l’analisi fatta con URB&COM Lab del Politecnico di Milano avviando il Piano Strategico del Centro Storico: in sinergia con i commercianti, i proprietari dei locali sfitti e gli operatori del settore, promuoveremo l’attivazione di progetti pilota per bandi, sgravi, pedonalizzazioni, riqualificazioni, contatti per apertura di nuovi attrattori, azioni su vetrine sfitte e non solo, favorendo poli commerciali in Oltretorrente, comparto via Mazzini/Gallerie, Via Verdi/Garibaldi, comparto via XXII Luglio, zona San Paolo.

Dopo la sperimentazione nel centro storico, il Piano sarà declinato negli altri quartieri secondo le relative caratteristiche. La mappatura per le attività commerciali offrirà inoltre una panoramica in tempo reale dello sviluppo commerciale, così da prevedere le future tendenze e studiare strategie ad hoc".

Quanto al turismo, "l’obiettivo è chiaro: 1.000.000 di presenze turistiche annue al 2022. Come? Continuando a promuovere all’esterno il territorio, stabilizzando i grandi eventi di attrattività nazionale e internazionale e implementando il turismo congressuale. Non solo: il risultato di Città Unesco creativa per la gastronomia, permette di sviluppare nuova attività strategiche e attrattive. Nel primo caso, pensiamo al “Circuito turistico europeo enogastronomico di alta qualità” che stiamo già pianificando con altre città internazionali famose per le loro eccellenze; al “Network Unesco”, che ha assegnato a Parma il ruolo di coordinatrice delle partnership internazionali tra le città creative della gastronomia; alla “Destinazione Emilia”, l’area vasta turistica con Piacenza e Reggio Emilia di cui siamo “capitale” e sulla quale sarà attuato il Piano di Marketing del Turismo del territorio che abbiamo già sviluppato. Guardando invece ai nuovi elementi attrattivi, il riferimento è alla nascita del Museo Nazionale della Gastronomia italiana, il luogo della definitiva consacrazione di Parma a capitale della cucina italiana."