"Effetto Parma" crea il Delegato Esecutivo alla Sicurezza

Effetto Parma punta sulla sicurezza. "Abbiamo deciso di istituire - spiega un comunicato emesso nel tardo pomeriggio - il Delegato esecutivo alla sicurezza; una figura strategica in più, un esperto che, in collaborazione con l’Assessorato, si occuperà specificatamente di contrasto alla microcriminalità e relazioni con le Istituzioni di ogni livello attive sul tema. La speranza di Scarpa di essere al tempo stesso sindaco e assessore alla sicurezza vuol dire tentare di rispondere alla richiesta della città con la sua nulla competenza in materia, senza tener conto delle difficoltà di far convivere insieme due ruoli così strategici".

Poi l'affondo al candidato del centrosinistra paolo Scarpa: "È l’esempio di azioni concrete già pronte a essere realizzate che si contrappongono alle sparate di chi vuole combattere le mafie con il ritorno di 12 vigili-sceriffo, che avranno però competenze solo sul suolo comunale e saranno impossibilitati, per legge, ad accedere alla banca dati informativa delle Forze dell’ordine.

Il countdown virtuale di Scarpa è così l’ultimo atto della metamorfosi di chi ha fatto sparire concetti come prevenzione, educazione, vivibilità dal suo vocabolario per ammiccare ogni giorno a un elettorato diverso".