Pizzarotti: "Se vengo rieletto, faccio il bagno nella fontana vestito"

Federico Pizzarotti, sindaco di Parma uscente e ora al ballottaggio per un nuovo mandato, oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha spiegato quale "pazzia" farebbe in caso di vittoria elettorale. Quale potrebbe essere il risultato del ballottaggio che la vede protagonista? “Non penso ci sarà lo scarto del 2012, dove nel secondo turno tutta la destra compatta aveva votato contro gli altri più che per noi”. Lei ha detto che potrebbe vincere 55% a 45%. “Non è il 60% dell'altra volta ma penso che un po' di scarto possa esserci”. E' vero che se vincesse si tingerebbe i capelli coi colori del Parma Calcio, cioè il giallo ed il blu? “No, già ho i capelli bianchi. Tengo questo sale e pepe che ho ora”. Non si sente di fare nessuna promessa in caso di vittoria? “Si – ha detto a Rai Radio1 - faccio il bagno nella fontana di Barriere Repubblica, completamente vestito”.