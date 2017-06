Lavagetto rimetterà il mandato di segretario Pd. "Festeggiamenti di alcuni dei nostri la sera della sconfitta?"

Dopo la sconfitta al ballottaggio, il segretario del Partito Democratico Lorenzo Lavagetto scrive sulla sua pagina Facebook che convocherà il partito e rimetterà il suo mandato: "Non ho il super attack sulla seggiola da segretario cittadino del Pd, vedo che alcuni sono agitati e vorrei tranquillizzare tutti", scrive tra l'altro.

Nel suo lungo intervento, Lavagetto ribadisce che la scelta delle primarie è stata discussa ma alla fine votata all'unanimità, con la partecipazione anche di chi in un primo momento non le voleva. Il segretario fa sapere che sta "indagando" per capire se ci siano veramente stati "festeggiamenti di alcuni dei nostri durante la sera della sconfitta".

Per quanto riguarda i prossimi 5 anni in Consiglio comunale, Lavagetto annuncia che non ci saranno preclusioni ideologiche: il Pd valuterà di volta in volta nel merito le proposte dell'amministrazione comunale, senza dire "no" a priori.



Ecco l'intervento completo di Lorenzo Lavagetto su Facebook:

Due parole (anche tre) sulle ultime notizie post elezioni vorrei dirle.

Parto dal tormentone nato dalle dichiarazioni di Stefano Bonaccini, Presidente della Regione.

Il Presidente Bonaccini ha espresso il suo pensiero post elezioni e apprezzo lo stile che ha usato fin qui, senza mai farsi tirare per la giacchetta dall’una e dall’altra parte. Allo stesso modo si era espresso il vicesegretario Lorenzo Guerini, quando venne a Parma nell’aprile 2016, chiudendo definitivamente la porta ad un confronto con Pizzarotti: “Il Pd di Parma è alternativo a Pizzarotti”, disse.

In questa fase delicata dobbiamo essere onesti con noi stessi, senza cercare alibi o appiccicare colpe a casaccio. Abbiamo perso le elezioni, abbiamo scelto noi, qui a Parma, non altrove, quale strada percorrere e lo abbiamo fatto insieme.

Abbiamo creduto in un progetto nato dalle primarie, dalla scelta libera degli iscritti, dei militanti e dei cittadini di Parma.

Partivamo da due scuole di pensiero opposte: chi voleva dare voce ai cittadini creando il maggior coinvolgimento possibile versus chi proponeva una soluzione unitaria (senza fare le primarie, attraverso un accordo). Abbiamo discusso, abbiamo litigato, abbiamo mediato e alla fine abbiamo votato all’unanimità per dare il via libera alle primarie. Lo voglio ricordare a quelli che oggi sembrano essersi dimenticati questo passaggio.

Primarie cui hanno partecipato con una loro candidatura quelli che le sostenevano da sempre e quelli che all’inizio non le volevano fare. Primarie che hanno visto un risultato netto, direi, cui non hanno fatto seguito, però, un compattamento e una vera unità d’intenti e il nostro segretario Paolo Calvano è stato chiarissimo in questo senso, spiegando che “A Parma è mancata una ricomposizione vera di tutto il nostro campo dopo le primarie". Sottoscrivo le sue parole. E mi auguro che non sia vera la notizia che ho letto martedì e su cui sto indagando, circa festeggiamenti di alcuni dei nostri durante la sera della sconfitta.

La verità è che sono il primo a farmi carico di questa situazione e credo di averlo dimostrato mettendoci subito la faccia in Piazza dopo la sconfitta. Mi prendo quindi le mie responsabilità di segretario che ha agito non contro ma con il supporto di tutto il nostro partito, separando quello che non ha girato da quello che ha funzionato bene.

Chi predica di gettare tutto alle ortiche non lo fa in buona fede. La strada delle primarie è quella che ci ha permesso di scegliere davvero il confronto con la Comunità. Questa è la strada da seguire e su cui continuare ad investire anche per le scadenze elettorali future e tantissimi e tantissime di voi me lo hanno testimoniato con grande affetto in questi giorni.

Infine, a chi mi chiede cosa farò adesso: non mi piacciono i paroloni, ma non ho mentito dicendo che le 1.268 preferenze che sono arrivate per me, mi hanno cambiato la vita. Da ora e per i prossimi cinque anni lavorerò duro dall’opposizione nel gruppo consiliare del Pd per non deludere queste persone e tutti i cittadini di Parma. Quindi, proprio perché non ho mai creduto ai doppi incarichi come formula per guarire i problemi di questa città e di questo Paese, farò quello che è da sempre nel mio stile: convocare il mio partito, mettere il mio mandato a disposizione, discutere e decidere insieme sul da farsi. Non ho il super attack sulla seggiola da segretario cittadino del Pd, vedo che alcuni sono agitati e vorrei tranquillizzare tutti.

Ps: Lavoreremo in Consiglio comunale senza preclusioni ideologiche, senza dire no a priori, valutando di volta in volta le proposte del Sindaco Pizzarotti e della sua Giunta. Cosa che ho detto al Sindaco in un confronto televisivo. Credo che le Istituzioni debbano dialogare, tutte. E di quelle Istituzioni fa parte anche l’opposizione, che non farà sconti, ma lavorerà nell’interesse esclusivo della città. Per capirci: il riconoscimento di Parma Città Unesco della gastronomia, proposto da Pizzarotti e appoggiato dalla Regione, è stato un risultato che ha fatto bene a Parma, non solo a chi lo ha pensato. Quando e se in Consiglio arriveranno progetti che ugualmente faranno crescere la Città, li valuteremo per questo e non sulla scorta di altre motivazioni, così come non esiteremo a contestare fermamente ciò che non va in questa direzione.