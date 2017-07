Pd, la notte della resa dei conti

Serpagli e Lavagetto lasciano. Dopo la sconfitta alle elezioni comunali, il segretario provinciale e quello cittadino del Pd hanno annunciato le dimissioni. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri sera alla Corale Verdi dove erano riunite la direzione provinciale e l'assemblea cittadina per discutere il risultato delle amministrative e analizzare i motivi della sconfitta del candidato di centrosinistra Paolo Scarpa e il deludente risultato della lista del Pd che si è fermata al 15%.

In apertura di serata è arrivato l'annuncio di Serpagli a cui è seguito l'intervento di Lavagetto che già nei giorni scorsi aveva preannunciato di rimettere il mandato per non trovarsi con il doppio incarico di consigliere comunale e segretario. Il congresso per l'elezione dei nuovi vertici del partito è previsto in autunno.

